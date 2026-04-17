Shannon Elizabeth, actrița care a devenit celebră pentru rolul Nadiei din „American Pie”, a anunțat la 52 de ani că și-a deschis un cont pe platforma OnlyFans. Mișcarea vine la scurt timp după ce a depus actele de divorț de soțul ei, Simon Borchert, și marchează o nouă etapă în cariera și viața sa personală.

Un nou capitol, în termenii ei

Actrița, cunoscută pentru apariția în comedia din 1999, spune că este pregătită să preia controlul asupra propriei imagini la Hollywood, după ce, până acum, alți oameni i-au dictat cariera. E drept că decizia a surprins pe multă lume. „Mi-am petrecut întreaga carieră lucrând la Hollywood, unde alți oameni controlau narațiunea și rezultatul carierei mele. Acest nou capitol este despre schimbarea acestui lucru, despre a arăta o latură mai sexy pe care nimeni nu a văzut-o și despre a fi mai aproape de fanii mei”, a declarat Elizabeth.

Alegerea platformei nu a fost întâmplătoare. „Am ales OnlyFans pentru că îmi permite să mă conectez direct cu publicul meu, să creez în termenii mei și să fiu liberă. Chiar cred că acesta este viitorul”, a adăugat ea.

Divorțul, un proces deja încheiat

Dar anunțul vine într-un context personal complex. Actrița a depus actele de divorț de Simon Borchert, un conservaționist specializat în protejarea speciilor pe cale de dispariție. Ea a clarificat însă că separarea nu este recentă. „Sunt separată din septembrie anul trecut. A fost un proces – nu ceva ce s-a întâmplat în ultimele zile”, a explicat vedeta.

Se pare că deciziile importante au fost deja luate. „Piesele importante sunt deja în urma mea. Au mai rămas doar formalitățile.”

Acum, Shannon Elizabeth privește cu optimism spre viitor. „Acesta este un capitol nou pentru mine și este unul de care sunt cu adevărat entuziasmată. Mă simt mai puternică, mai limpede și mai fericită decât m-am simțit de foarte mult timp”.

Imaginea de sex-simbol versus realitate

Rolul Nadiei, studenta străină din „American Pie”, a transformat-o instantaneu într-un sex-simbol. Dar v-ați întrebat vreodată cum e actrița în viața reală? Ei bine, lucrurile stau complet diferit.

„Pentru mine, a fost un rol, a fost interpretarea unui personaj”, a mărturisit ea. „În viața mea reală, pur și simplu nu sunt fata căreia îi place să fie goală, niciodată. Mă simt foarte vulnerabilă.”

O diferență uriașă.

Si a continuat cu detalii despre viața personală, care contrazic total imaginea de pe ecran. „Chiar și acasă sunt mereu acoperită. Am prieteni care dorm în pielea goală și nu-i deranjează să se plimbe așa. Eu nu am fost niciodată așa, dar pentru că așa am ieșit la iveală, toată lumea a presupus că sunt acea fată.”

Recunoștință pentru rolul Nadiei

Iar în ciuda acestei discrepanțe între imagine și realitate, Elizabeth apreciază enorm oportunitatea pe care i-a oferit-o comedia pentru adolescenți. Ea recunoaște deschis impactul filmului asupra parcursului său profesional. „Tot ceea ce am făcut în viața mea se datorează American Pie”, a declarat ea.

Ba chiar actrița ar fi deschisă să revină într-un nou film al francizei pentru a explora ce s-a întâmplat cu personajul ei. „Mi-ar plăcea să văd un film în care totul este despre Nadia înapoi în țara ei natală și ce face acolo. Să o urmărim, să-i vedem viața de zi cu zi acum”, a spus Elizabeth, referindu-se la faptul că personajul ei s-a întors în Cehia. „Cred că ar fi foarte distractiv.”