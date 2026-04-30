Un cont de social media dedicat Prințesei Charlotte atrage atenția online, dar nu din motivele pe care și le-ar fi dorit creatorul. Pagina, o parodie care postează intens despre tânăra membră a familiei regale, a stârnit un val de îngrijorare, mulți critici întrebându-se de ce un adult ar crea un conținut atât de detaliat despre un minor. Până la urmă, unde tragem linia între admirație și obsesie?

Internetul a reacționat. „Ciudat” și „greșit”

Reacțiile online la acest cont parodie au fost în mare parte negative, numeroși utilizatori fiind de-a dreptul deranjați de existența lui. Pe Reddit, mai mulți comentatori au descris conceptul ca fiind tulburător, unul dintre ei scriind că „este destul de ciudat ca adulții să creeze conturi de Instagram dedicate copiilor cu care nu sunt rude apropiate.”

Alții au încadrat contul ca parte a unei probleme mai largi, legată de atenția excesivă acordată copiilor regali de la o vârstă fragedă. Un utilizator a descris situația ca fiind „o presiune cu adevărat îngrozitoare pusă pe un copil”, sugerând că până și o parodie poate contribui la o cultură a supraexpunerii.

Dar îngrijorarea principală pare să fie legată de faptul că un adult se află în spatele paginii. Unii comentatori au mers până la a numi contul „înfiorător” și „complet greșit”, întrebându-se de ce un adult ar gestiona un profil social media axat pe un minor, indiferent de statutul său public.

Peste 1.000 de postări despre o fetiță

În ciuda controverselor, contul a adunat o comunitate impresionantă. Cifrele sunt uriașe.

Are aproape 100.000 de urmăritori și Peste 1.000 de postări publicate de-a lungul timpului, așa cum semnalează Theblast într-o analiză recentă. O mare parte din conținut constă în imagini de arhivă cu Charlotte, atât portrete solo, cât și fotografii alături de mama sa, Catherine, sau de frații săi, Prințul George și Prințul Louis. Unele postări includ chiar comparații side-by-side cu Regina Elisabeta a II-a, pentru a sublinia o presupusă asemănare între tânăra prințesă și regretatul monarh.

Dincolo de controverse. O prințesă „înțeleaptă pentru vârsta ei”

Departe de agitația online, Charlotte este descrisă de cei care o cunosc ca fiind matură și stăpână pe sine, mult peste vârsta ei. Vorbind pentru revista PEOPLE anul trecut, o sursă din interiorul palatului a caracterizat-o pe tânăra prințesă drept „un caracter destul de puternic”, adăugând că pare „aproape înțeleaptă pentru vârsta ei.”

Iar acest sentiment de încredere este adesea vizibil în timpul aparițiilor publice, unde Charlotte este frecvent văzută menținând o prezență calmă și controlată. Designerul de haine pentru copii Amaia Arrieta, care a întâlnit-o pe prințesă de mai multe ori, a confirmat această percepție. „Este cu adevărat personalitatea ei, nu este forțat,” a spus ea. „Pare foarte încrezătoare și împăcată cu ea însăși și cu mediul în care se află. Maturitatea care vine cu această responsabilitate, pare că o stăpânește de fiecare dată.”

O viață activă, departe de ochii publicului

Când nu participă la îndatoriri regale, se spune că Charlotte duce o viață școlară activă și echilibrată. Tânăra prințesă învață la Școala Lambrook și se pare că se bucură de un amestec de sporturi și activități creative, printre care fotbal, balet, step și chiar rugby.

Energia ei a fost subliniată și de mama sa, care a glumit odată: „Își petrece majoritatea timpului cu capul în jos, făcând roata și stând în mâini.” Cei apropiați familiei spun că latura atletică a lui Charlotte nu este o surpriză, o sursă din interior descriind-o ca fiind un „mini-me” al mamei sale, mai ales în ceea ce privește dragostea pentru sport.

Ce urmează pentru Charlotte?

Atenția se îndreaptă deja spre viitorul educațional al Prințesei Charlotte, pe măsură ce se apropie de limita superioară de vârstă la școala sa actuală. Experta în școli britanice, Melanie Sanderson, a afirmat că William și Catherine ar putea lua în considerare Wellington College, care se află la mică distanță de casa lor.

Dacă acest lucru se va adeveri, Sanderson a sugerat că Charlotte s-ar putea să nu meargă singură. Fratele ei, Prințul Louis al Țării Galilor, care este cu trei ani mai mare (o informație preluată ca atare din documentare), s-ar putea alătura ei pentru a simplifica logistica. „Dacă Charlotte merge la o școală mixtă, s-ar putea să-și dorească să i se alăture fratele ei, Louis,” a spus Sanderson. „Din punct de vedere logistic, asta ar funcționa foarte, foarte bine pentru ei.”