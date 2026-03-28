Dacă auzi cuvântul „workwear” și ești tentată să caști de plictiseală, nu ești singura. Să fim serioși, majoritatea dintre noi prioritizăm punctualitatea în detrimentul ținutei de birou. Numai că podiumurile pentru sezonul primăvară/vară 2026 vin cu o veste bună: vestimentația banală de birou nu mai trebuie să fie o normă, iar micile ajustări pot face o diferență uriașă.

De la sacoul clasic care își pierde gulerul la fusta creion care coboară mai mult pe șolduri, micile modificări sunt suficiente pentru a transforma uniforma de birou într-o extensie a garderobei personale.

Talie joasă, impact maxim

Până acum, asociam talia joasă mai ales cu blugii, însă pe podiumurile S/S 2026 fustele au preluat rolul principal. Designerii de la Tory Burch, Chanel și Toga au arătat clar că, în noul sezon, cu cât fusta stă mai jos pe șolduri, cu atât mai bine. Iar o curea nu face decât să exagereze acest detaliu.

Câteva exemple concrete includ fusta Cotton Camp de la Tory Burch la prețul de 550 de lire sterline, fusta midi cu pliuri de la Massimo Dutti la 99,95 lire sterline sau fusta creion din amestec de lână merinos de la COS, care costă 95 de lire sterline.

Puterea monocromului

Ținutele monocrome au întotdeauna un impact vizual puternic. Și dacă nu ești încă pregătită să porți fucsia din cap până-n picioare la birou (ceea ce e de înțeles), o soluție deosebit de șic este o ținută complet albă sau crem. Pentru inspirație, e suficient să ne uităm la propunerile caselor Chanel, Louis Vuitton și Proenza Schouler.

Printre piesele cheie se numără cămașa The Boyfriend de la With Nothing Underneath (100 de lire sterline), pantalonii de costum de la Maje (259 de lire sterline) sau bluza polo din cașmir de la Rise & Fall, la 165 de lire sterline.

Cămașa care iese în evidență

Clasica ta cămașă albă din bumbac este, fără îndoială, o piesă versatilă. Dar Chanel, Saint Laurent și Valentino vin cu argumente convingătoare pentru ceva puțin mai distractiv. V-ați gândit vreodată să schimbați clasicul cu funde supradimensionate și culori îndrăznețe?

E drept că pare o mișcare curajoasă, dar opțiunile accesibile fac tranziția mai ușoară. De exemplu, cămașa scurtă supradimensionată din bumbac de la & Other Stories costă 67 de lire sterline, bluza din bumbac cu fundă de la COS este 65 de lire sterline, iar o cămașă din poplin de bumbac de la H&M ajunge la 74,99 lire sterline.

Accente utilitare

Nuanțele safari reprezintă unul dintre cele mai mari trenduri ale sezonului, iar tema lor umbrelă, stilul utilitar, este la fel de puternică. Gândește-te la o abundență de buzunare, fermoare și tonuri de verde închis. Toate acestea fac ca piesele clasice de birou să pară dintr-o dată mult mai cool, așa cum au demonstrat Akris, Ferrari și Calvin Klein.

Ca referințe, parka supradimensionată cu buzunare de la MANGO are un preț de 109,99 lire sterline, pantalonii camel din bumbac de la BIMBA Y LOLA costă 180 de lire sterline, iar cămașa lejeră Elaine Utility de la LEVI’S este 65 de lire sterline.

Sacoul fără guler

Sacourile fac parte din garderoba noastră de birou de când ne știm; au capacitatea de a face chiar și o pereche de blugi să pară mai formali. Dar pentru primăvara/vara 2026, au primit o mică modificare de stil și au rămas fără guler.

O modificare subtilă, dar de efect.

Inspirația vine direct de la Chloé, The Row și Loewe. Un exemplu este sacoul cambrat Daphne de la ALIGNE, la 175 de lire sterline. Pentru un reper de lux, jacheta din lână-crep de la CHLOÉ (care costă nu mai puțin de 2.700 de lire sterline) este definiția eleganței minimaliste, în timp ce o variantă mult mai accesibilă este jacheta cambrată fără guler de la M&S, la 70 de lire sterline.