Trader Joe’s a readus pe rafturi unul dintre cele mai iubite produse sezoniere, înghețata Horchata, la prețul de 3,79 dolari caserola. Vestea a stârnit un val de entuziasm online, unde fanii au declarat că au așteptat acest moment timp de un an întreg.

Așteptarea a luat sfârșit

Revenirea desertului a fost semnalată pe contul de Instagram @traderjoeslist, un spațiu popular unde sunt anunțate noutățile lanțului de magazine. Imediat, secțiunea de comentarii a explodat. Fanii nu și-au ascuns bucuria.

Un utilizator a rezumat perfect sentimentul general: „Am așteptat un an întreg pentru asta.”

Si nu este singurul. Se pare că înghețata cu aromă de scorțișoară și horchata (o băutură tradițională din orez, lapte și scorțișoară) are un grup loial de consumatori care o vânează de fiecare dată când apare în stoc limitat.

Cea mai bună înghețată?

Dar de ce atâta agitație pentru o înghețată? V-ați putea întreba. Ei bine, pentru mulți, nu este doar un simplu desert. Comentariile descriu un produs cu totul special. „Cea mai bună înghețată pe care o au,” a scris un alt client entuziasmat, în timp ce altcineva a adăugat: „Înghețata mea preferată de la TJ’s! Abia aștept să o iau.”

E drept că gusturile nu se discută. Numai că reacțiile virale sugerează că avem de-a face cu un produs care chiar merită încercat, dacă aveți ocazia.

Goana după desertul preferat

Pe bune, entuziasmul a atins cote maxime. Recomandările fanilor au devenit aproape un îndemn la acțiune imediată. Cel mai direct sfat a venit sub forma unui comentariu scurt și la obiect: „FUGIȚI, nu mergeți la pas!”

Mesajul e clar.

Având în vedere că este un produs sezonier, stocurile sunt limitate și probabil nu vor rezista prea mult pe rafturi. Prețul de 3,79 dolari pentru o caserolă de 473 ml (un pint) îl face și mai atractiv, transformând goana după înghețata Horchata într-o adevărată misiune pentru amatorii de dulciuri.