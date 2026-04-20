Lanțul de restaurante Red Lobster, care a intrat în faliment în luna mai, face o mișcare de-a dreptul neașteptată. Compania a anunțat revenirea celebrei sale promoții „Endless Shrimp” (Creveți fără limită), chiar dacă aceasta a fost considerată responsabilă pentru pierderi de peste 11 milioane de dolari anul trecut.

O revenire surpriză

Iar anunțul a venit direct pe rețelele de socializare, unde compania a încercat să transforme decizia într-un răspuns la dorințele clienților. „Endless Shrimp s-a întors,” a transmis compania într-o postare. Mesajul a fost clar, menit să stârnească entuziasm în rândul fanilor.

Într-o altă declarație, Red Lobster a subliniat că a ținut cont de feedbackul primit. „Ai întrebat, iar noi am ascultat.” o strategie curajoasă pentru un business care abia a închis aproape 100 de locații.

Cât costă și ce primești de 25 de dolari?

Oferta este disponibilă acum la prețul de 25 de dolari. Dar cum funcționează, mai exact? Clienții pot alege inițial două preparate cu creveți dintr-o listă selectată. După ce le termină, pot comanda pe rând, câte o porție, oricât de multe doresc.

Opțiunile din acest an includ câteva rețete clasice, dar și o noutate:

Garlic Shrimp Scampi (Creveți Scampi cu usturoi)

Walt’s Favorite Shrimp (Creveții preferați ai lui Walt)

Shrimp Linguini Alfredo (Linguini cu creveți și sos Alfredo)

Crispy Dragon Shrimp (Creveți Dragon crocanți) – preparatul nou

Pachetul include și o garnitură la alegere și biscuiții cu brânză Cheddar (faimoșii Cheddar Bay Biscuits).

Pariul care a dus la faliment?

Numai că revenirea acestei oferte ridică multe semne de întrebare. În luna mai, Red Lobster a solicitat protecția legii falimentului (Chapter 11) și a închis aproape 100 de restaurante din Statele Unite. Și stai puțin, care a fost unul dintre motivele invocate pentru dezastrul financiar? Exact, aceeași promoție.

Transformarea ofertei „Ultimate Endless Shrimp” într-una permanentă anul trecut a contribuit direct la o pierdere operațională de peste 11 milioane de dolari doar în al treilea trimestru din 2023. V-ați fi gândit că vor încerca din nou aceeași rețetă care i-a adus în pragul colapsului?

O decizie de totul sau nimic, pe bune.