Moartea lui Mircea Lucescu a generat un val de reacții, dar amploarea omagiilor de pe marile stadioane europene l-a surprins chiar și pe Cristian Tudor Popescu. Jurnalistul a analizat fenomenul, remarcând gesturile aproape fără precedent de pe Camp Nou și Parc des Princes, care, în opinia sa, spun o poveste dincolo de statistici și trofee.

O recunoaștere uimitoare

Într-o postare pe Facebook, gazetarul a mărturisit că a rămas profund impresionat de anvergura recunoașterii internaționale de care s-a bucurat antrenorul român. El a subliniat că, deși Lucescu este considerat cel mai mare antrenor român, există voci care îi contestă locul printre giganții mondiali ai fotbalului. Tocmai de aceea, omagiile din Liga Campionilor au fost cu atât mai frapante.

„Mircea Lucescu poate fi considerat cel mai mare antrenor român, dar, vorbind strict de cifre și performanțe, unii spun că nu se ridică la nivelul marilor antrenori ai lumii. Într-adevăr, și pe mine m-a surprins anvergura imaginii europene a lui Lucescu la moartea sa. Să ți se dedice un minut de reculegere pe Camp Nou, în deschiderea meciului de UEFA Champions League, Barcelona-Atletico de Madrid, când nu ai jucat, nu ai antrenat în Spania și nu ai avut performanțe în cea mai importantă competiție europeană intercluburi, este uimitor. Nici în Franța, Lucescu nu a lucrat, și totuși, minutul de aducere în minte pentru el a avut loc pe Parc des Princes, înainte de PSG-Liverpool în UCL”, a scris CTP.

Explicația unui fenomen ieșit din comun

Dar cum vine asta? De ce atâta respect pentru un antrenor care, tehnic vorbind, nu a avut legături directe cu fotbalul spaniol sau francez și nici performanțe răsunătoare în Champions League? V-ați întrebat vreodată ce anume definește, de fapt, măreția unui om din sport?

Cristian Tudor Popescu a căutat un răspuns la acest fenomen pe care îl consideră „ieșit din comun”. Iar concluzia sa mută focusul de la vitrina cu trofee la impactul uman, la moștenirea lăsată în sufletele celor cu care a interacționat de-a lungul deceniilor.

Adevărata performanță a unei vieți

Pentru jurnalist, explicația este una singură și este mult mai profundă decât orice palmares. E drept că cifrele contează, dar nu sunt totul.

„M-am întrebat care este explicația acestui fenomen ieșit din comun și am găsit un singur răspuns: dincolo de palmares, Mircea Lucescu a lăsat urme bune, puternice și profunde în oamenii care l-au întâlnit, fie antrenori, fie jucători, fie români, fie străini, fie prieteni, fie adversari. Și, la urma urmelor, nu aceasta este cea mai mare performanță a unei vieți de om?”, a concluzionat gazetarul.

Până la urmă, despre asta e vorba.

Iar această perspectivă oferită de CTP (una care a rezonat cu mulți) redefinește succesul, plasându-l nu în statistici, ci în calitatea urmelor pe care le lași în viețile celorlalți.