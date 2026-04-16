Mărturiile Mihaelei Rădulescu despre tensiunile cu familia lui Felix Baumgartner, la opt luni de la moartea sportivului, au declanșat un adevărat cutremur în showbiz. În cadrul emisiunii „Follow Us!”, Teo Trandafir și Ilinca Vandici au analizat fără menajamente situația, punând sub semnul întrebării modul în care vedeta a fost tratată după pierderea partenerului cu care a trăit o poveste de dragoste timp de 12 ani.

Dezvăluirile care au încins spiritele

Totul a pornit de la un mesaj amplu publicat de Mihaela Rădulescu, în care a clarificat că nu a avut nicio pretenție materială după decesul lui Felix. Ea a subliniat că a vrut doar să-și recupereze bunurile personale, dar s-ar fi lovit de un zid din partea familiei acestuia. E drept că, legal, lucrurile sunt clare. „Legea este clară: fără căsătorie, actele, toate zecile de milioane merg la părinții lui”, a scris Mihaela.

Numai că, dincolo de aspectul material, durerea pare să fie alta. V-ați gândit vreodată cum e să pierzi pe cineva și apoi să fii tratat ca un străin?

„Ceea ce nu-mi este clar este de ce nu poți, pur și simplu, să iei totul și să încerci să accepți că durerea noastră ar trebui să ne țină apropiați. Am pierdut bărbatul care și-a iubit mama ca cel mai bun fiu și și-a iubit femeia ca cel mai bun bărbat adult”, a mai adăugat vedeta.

Ilinca Vandici: „Nu lași femeia să intre în propria ei casă?”

Ilinca Vandici s-a arătat de-a dreptul uluită de situația descrisă. Prezentatoarea a încercat să înțeleagă, concret, cum a fost posibil ca Mihaelei să-i fie interzis accesul în locuințele în care a trăit mai bine de un deceniu.

Reacția ei a fost una directă și fără ocolișuri.

„Ce înțeleg eu de aici este că familia lui Felix, efectiv, i-a interzis Mihaelei accesul în casele lor, nu i-au permis să-și ia bunurile, lucrurile. Eu nu înțeleg cum s-a putut întâmpla chestia asta. Ce faci? Pui bodyguard la ușă? Nu lași femeia să intre în propria ei casă, chiar dacă nu e pe numele ei în acte?”, a spus Ilinca, vizibil nedumerită.

Perspectiva emoțională a lui Teo Trandafir

De cealaltă parte, Teo Trandafir a privit totul dintr-o perspectivă mai degrabă emoțională. Ea a subliniat că, în mod normal, o astfel de tragedie ar trebui să unească oamenii, nu să creeze conflicte și mai adânci. Comentând întrebarea Mihaelei (cea legată de decență și empatie), Teo a considerat-o perfect legitimă și dureroasă. În viziunea ei, indiferent de tensiunile existente, un astfel de moment tragic ar fi trebuit gestionat cu mult mai multă umanitate.

Mara Bănică, o analiză dură a expunerii publice

Și jurnalista Mara Bănică a intervenit în discuție, oferind o perspectivă profundă asupra realității crude pe care o trăiește o persoană publică într-un moment de suferință. Ea a descris cum durerea este amplificată de atenția constantă a presei, care transformă o dramă personală într-un subiect de dezbatere națională.

„Într-o lume în care camerele nu se sting niciodată, durerea nu mai are unde să se ascundă. O femeie rămâne singură în mijlocul unui zgomot care nu se mai oprește, nu zgomotul vieții, ci al interpretărilor, al titlurilor, al privirilor care judecă înainte să înțeleagă. Iubirea ei a existat cu adevărat, dar acum, după ce el nu mai este, totul pare redus la explicații, la hârtii, la întrebări care nu ating esența. Moartea nu a adus liniște, ci ecouri. Ecouri care se lovesc de pereții unei lumi care vrea răspunsuri, dar nu mai știe să asculte tăcerea. În inimă, ea poartă altceva decât ceea ce vede lumea: nu procese, nu acuzații, nu cuvinte reci. Poartă amintirea unei voci, a unui râs, a unei prezențe care făcea timpul să pară mai blând. Și uneori, noaptea, își amintește nu sfârșitul, ci începutul, acele momente simple în care nimeni nu întreba nimic și totul era suficient. Dar lumea publică nu iartă liniștea. O umple cu presupuneri”, a transmis Mara Bănică pe rețelele de socializare.