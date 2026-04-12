Aplicarea zilnică a cremei cu SPF ar trebui să fie un gest la fel de firesc ca spălatul pe dinți, dar hai să fim serioși, nu mereu avem timp pentru toți pașii. Aici intervin primerele cu factor de protecție solară, produse hibrid care nu doar că pregătesc tenul pentru un machiaj rezistent, dar îl și protejează de razele UV. o soluție 2-in-1 care te scutește de o bătaie de cap dimineața.

Cele mai versatile opțiuni de zi cu zi

Pentru o soluție multifuncțională, serul colorat Halo Glow Skin Tint de la e.l.f. Cosmetics, cu SPF 50, este o alegere excelentă. La prețul de 18 lire sterline, poate fi folosit atât ca primer pentru a spori luminozitatea și rezistența machiajului, cât și de unul singur, pentru un look natural. Iar formula sa minerală, rezistentă la apă și non-comedogenică, are un finisaj lejer, perfect pentru lunile de vară când nu vrei să simți nimic greoi pe ten.

O altă variantă ideală pentru utilizare zilnică este primerul Invisible UV Flawless Poreless de la Charlotte Tilbury, la 42 de lire sterline. Oferă hidratare, nu lasă urme albe și are un finisaj non-lipicios. Se aplică perfect după serurile de dimineață, fără a mai fi nevoie de o cremă hidratantă suplimentară, iar fondul de ten se așează impecabil peste el.

Hidratare intensă și finisaj luminos

Dacă tenul tău este tern și simți nevoia de un plus de strălucire, primerul Radiance de la NARS cu SPF 35 (34 de lire sterline) ar putea fi exact ce cauți. Acest produs fără ulei are o textură mătăsoasă care intră imediat în piele, lăsând în urmă o luminozitate perlată, subtilă. V-ați gândit vreodată că un primer poate oferi un glow discret chiar și tenului gras, fără să pară încărcat?

O alegere inteligentă.

Pentru o variantă de buzunar, ideală pentru călătorii, Supergoop! Glowscreen cu SPF 30, la prețul de 14,40 lire sterline, este perfect. Conceput ca un hibrid între produs de îngrijire și primer, acesta hidratează tenul (datorită acidului hialuronic) și estompează micile imperfecțiuni. Poate fi purtat singur sau sub machiaj, dar un truc este să amesteci câteva picături direct în fondul de ten pentru un efect extra-luminos.

Protecție ridicată și texturi inovatoare

E drept că prețul de 99 de lire sterline pentru crema UV Protective de la Clé De Peau Beauté este piperat, dar formula sa cu SPF 50 este considerată o investiție care merită. Ceea ce o face specială este capacitatea de a oferi un aspect sănătos și plin, fără a lăsa o peliculă grasă. Se absoarbe instantaneu, hidratează tenul și elimină orice zonă uscată care ar putea compromite aplicarea machiajului.

La polul opus ca textură se află Beauty Pie Featherlight UVA/UVB SPF 50 Sunscreen + Primer (29 de lire sterline). Formula sa este atât de ușoară și apoasă, încât seamănă mai degrabă cu un toner lăptos decât cu o cremă SPF clasică, calcaroasă. Și se absoarbe aproape imediat, așa că nu mai trebuie să aștepți înainte de a aplica fondul de ten.

primerul Plus Protection SPF 50 de la Bobbi Brown, la 30 de lire sterline, are un finisaj invizibil care netezește frumos pielea. Creează o bază perfectă pentru fondurile de ten cu acoperire mare și este produsul recomandat cel mai des pentru evenimente sau seri în oraș, când machiajul trebuie să reziste impecabil ore în șir.