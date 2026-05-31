Știi momentul acela când copilul tău crește parcă peste noapte și te trezești dintr-odată la ceremonia lui de absolvire? Kate Hudson tocmai a trăit această etapă emoționantă weekendul trecut, când fiul ei cel mare, Ryder, a terminat facultatea. Actrița în vârstă de 47 de ani a marcat momentul printr-o reuniune cu totul specială, aducându-i laolaltă pe toți bărbații importanți din viața ei.

Iar dincolo de zâmbetele perfecte de la Hollywood, imaginile postate de ea ne arată o realitate pe care multe dintre noi încearcă să o navigheze. Cum gestionezi relațiile cu foștii parteneri când la mijloc sunt copiii? Ei bine, Kate ne demonstrează că se poate cu grație și fără drame inutile.

O familie modernă și unită

Dacă privim puțin în urmă, viața amoroasă a actriței a fost mereu sub lupa publicului. Ryder, care are acum 22 de ani, este fiul ei din căsătoria cu solistul trupei The Black Crowes, Chris Robinson. Cei doi au fost căsătoriți din 2000 până în 2007. Ulterior, Kate a fost logodită cu Matt Bellamy (frontman-ul trupei Muse), cu care îl are pe Bingham, în vârstă de 13 ani. În prezent este logodită cu muzicianul Danny Fujikawa, tatăl fetiței ei de șase ani, Rani.

Așa cum am aflat dintr-un material publicat recent de Hellomagazine, reuniunea rară de familie i-a inclus nu doar pe foștii ei parteneri, ci și pe celebrii ei părinți, Goldie Hawn și Kurt Russell, care au venit să celebreze reușita nepotului lor.

Imaginile vorbesc de la sine.

Anxietatea de mamă nu dispare niciodată

Dar poate cel mai frumos aspect al acestei povești este vulnerabilitatea actriței. Într-o postare emoționantă pe rețelele sociale, vedeta a reflectat asupra faptului că a devenit mamă la o vârstă fragedă.

„Îmi amintesc cum priveam în ochii bebelușului Ryder. Eram tânără, dar de neclintit ca mamă. Credeam că știu exact ce fac.” – Kate Hudson, actriță

Numai că lucrurile stau puțin diferit în realitate, Ea a discutat deschis despre fricile care au însoțit-o pe tot parcursul maternității, recunoscând că încă se îngrijorează dacă copiii ei sunt în siguranță, fericiți și dacă fac alegeri bune.

„Mi-am petrecut cea mai mare parte a vieții de adult cu această prietenă plutitoare, anxietatea. Este o «ea» pentru mine. Mă ține în priză ca mamă.” – Kate Hudson, actriță

Mândria de a-ți vedea copilul zburând din cuib

Să-l vadă pe Ryder absolvind prestigioasa NYU’s Tisch School of the Arts a adus un sentiment imens de mândrie. Să fim serioase, orice mamă simte o ușurare uriașă când își vede copilul așezat la casa lui.

„Într-o zi, te afli la absolvirea facultății primului tău născut. Este amuzant, plin de viață, bun. Prietenii lui sunt toți minunați și unici, niciunul la fel. Își iubește familia, frații și, la naiba, își iubește mama.” – Kate Hudson, actriță

Ea a adăugat că a fi martoră la modul în care fiul ei pășește cu încredere în viața de adult a fost „cea mai mare alinare ca mamă.” Mesajul s-a încheiat simplu, cu urarea „În cinstea absolvenților,” alături de un emoji cu soare.

Acum că Ryder a terminat facultatea, începe un nou capitol pentru el ca adult independent. Rămâne neclar ce carieră exactă va alege tânărul, având în vedere moștenirea artistică masivă a familiei sale, dar un lucru e sigur, are o rețea de sprijin uriașă în spate.