Ted Waitt, co-fondatorul Gateway, a rupt tăcerea în fața Comisiei de Supraveghere a Camerei Reprezentanților despre relația sa de șase ani cu Ghislaine Maxwell. Miliardarul a recunoscut că regretă profund legătura din perioada 2004-2010 și a dezvăluit detalii financiare uluitoare, inclusiv o plată de 7,2 milioane de dolari făcută la despărțire.

This week we were one of few members who deposed billionaire Ted Waitt on his relationship with Ghislaine Maxwell. His answer to too many questions was “I do not recall." Recomandari Critici pentru noul sezon Euphoria. Direcția personajului interpretat de Sydney Sweeney stârnește controverse. A billionaire with a close relationship to one of the most notorious enablers of child sex trafficking in… pic.twitter.com/s41P7FwmyX — Rep. Nancy Mace (@RepNancyMace) May 2, 2026

Recomandari Decizia neasteptata care schimba viata unei vedete. La ce operatie estetica renunta definitiv

Te-ai întrebat vreodată cum arată cu adevărat viața în cercurile înalte, dincolo de aparențele strălucitoare? Miza acestor audieri nu este doar aflarea adevărului despre rețeaua lui Jeffrey Epstein, ci ne arată clar cum complicitatea tăcută și ignorarea semnalelor de alarmă pot ține oamenii captivi în relații toxice ani la rând. Pentru Waitt, miza e curățarea propriei imagini, dar pentru noi e o lecție despre limitele pe care suntem dispuși să le încălcăm.

Semnalele de alarmă ignorate

Să derulăm puțin înapoi. Înainte de aceste audieri recente, știam că Ghislaine Maxwell a refuzat să răspundă întrebărilor comisiei în luna februarie. Fosta figură mondenă, care execută o condamnare de 20 de ani de închisoare, a invocat al Cincilea Amendament. Ba chiar, avocatul ei, David Markus, a sugerat că ar coopera doar dacă Donald Trump i-ar acorda clemență.

Recomandari Emma Watson, apariție relaxată pe terenul de sport. Actrița a jucat pickleball.

Dar acum, perspectiva se schimbă radical prin mărturia fostului ei partener. Într-o relatare publicată recent de Theblast, aflăm că Waitt a încercat disperat să se distanțeze de Epstein pe parcursul audierilor.

Miliardarul a recunoscut că s-au întâlnit toți trei la o cină mare în Hong Kong, în noiembrie 2003. Numai că a evitat pe Epstein din două motive clare: îl găsea „respingător” și îl deranja faptul că Maxwell și expertul de pe Wall Street fuseseră implicați romantic cândva.

Cum poți sta șase ani cu cineva și să eviți complet tocmai persoană din centrul vieții ei?

Waitt a negat ferm că ar fi vizitat vreuna dintre numeroasele case ale lui Epstein, inclusiv celebra insulă, și a subliniat că nu a zburat niciodată cu avionul acestuia.

„Nu aș fi petrecut niciodată șase ani într-o relație romantică cu ea.” – Ted Waitt, Co-fondator Gateway

Iar când a venit vorba despre acuzațiile grave aduse lui Epstein, Waitt a spus că au discutat doar despre condamnarea din 2008. Acum admite că ar fi trebuit să cerceteze mai mult subiectul. Știa și că Maxwell a ignorat o citație într-un proces civil din 2009, dar susține că nu știa că ea evita activ apariția.

Prețul unei despărțiri în lumea miliardarilor

Aici lucrurile devin de-a dreptul ireale pentru noi, oamenii de rând. Waitt a fost interogat despre transferurile financiare către Maxwell. A recunoscut că îi trimitea bani lunar pentru întreținere în timpul relației. Și totuși, la final, i-a transferat suma de 7,2 milioane de dolari. Motivul invocat? O compensație pentru inima frântă.

„Maxwell a fost devastată de despărțirea noastră. Am simțit că este lucrul corect de făcut, nu este neobișnuit ca oamenii în situația mea să facă asta.” – Ted Waitt, Co-fondator Gateway

Serios, ? Șapte milioane de dolari pentru o despărțire.

Miliardarul a adăugat că duceau o viață extravagantă și că, privind în urmă, nu ar mai repeta greșeala. De altfel, motivele despărțirii diferă radical. Maxwell susținea în trecut că relația s-a stricat din cauza unei tentative misterioase de șantaj la adresa lui Waitt (legată de cazurile civile ale lui Epstein). Waitt, în schimb, a spus clar că relația pur și simplu își urmase cursul și știa sigur că nu se va căsători niciodată cu ea.

Dincolo de cifrele astronomice, povestea ne amintește câteva lucruri esențiale despre relații pe care le putem aplica și noi:

Când partenerul tău are prieteni apropiați pe care îi găsești „respingători”, ascultă-ți intuiția de la început.

Ignorarea trecutului (cum ar fi evitarea discuțiilor despre problemele legale ale anturajului) te va prinde mereu din urmă.

Banii, oricât de mulți ar fi, nu repară o dinamică fundamental greșită.

Un mic truc de la mine? Nu trebuie să fii miliardar ca să îți dai seama când e momentul să pui punct. Dacă simți nevoia constantă să „eviți” anturajul partenerului tău, e un semn clar că ceva nu funcționează.

Ancheta Camerei Reprezentanților continuă, iar mărturia lui Waitt adaugă doar o nouă piesă în acest puzzle extrem de complicat. Rămâne complet neclar dacă alte figuri publice din anturajul fostului cuplu vor fi chemate la audieri în săptămânile următoare pentru a clarifica rețeaua financiară.