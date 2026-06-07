Nouă actori celebri au ajuns la altar de cel puțin patru ori în viața lor. Lista include nume uriașe precum Pamela Anderson, Jennifer Lopez sau Nicolas Cage, care au demonstrat că drumul spre fericire este adesea plin de ocolișuri.

Te-ai simțit vreodată judecată pentru o despărțire sau un divorț? Noi, femeile, punem adesea o presiune imensă pe noi înșine să găsim partenerul perfect din prima încercare. Dar realitatea este că până și oamenii cu resurse nelimitate au nevoie de mai multe șanse pentru a-și găsi liniștea.

La Hollywood, poveștile de dragoste se consumă intens și extrem de public. Deși suntem obișnuite să vedem cupluri care se despart rapid, perseverența unora dintre aceste vedete de a crede în instituția căsătoriei ne arată o latură mult mai umană a celebrității.

Recomandări Vedetele de la Hollywood poartă din ce în ce mai des rochii vintage pe covorul roșu. O schimbare de atitudine în lumea modei.

Când a cincea oara este cu adevarat norocoasa

Nicolas Cage a bifat cinci căsătorii de-a lungul timpului. După relații cu Patricia Arquette, Lisa Marie Presley și Alice Kim, a urmat un mariaj anulat după doar patru zile cu Erika Koike. Și totuși, actorul nu și-a pierdut speranța. S-a căsătorit cu Riko Shibata în 2021.

„Sunt cu adevărat fericit în căsnicie. Știu că cinci este mult, dar de data asta am nimerit-o.” – Nicolas Cage, Actor

Iar el nu este singurul. Gary Oldman se bucură acum de o viață liniștită alături de Gisele Schmidt, a cincea lui soție. Sunt împreună din 2017 și se apropie de un deceniu de căsnicie, demonstrând că poți găsi stabilitatea mult dorită chiar și după patru încercări eșuate.

Recomandări Vedete de la Hollywood regretă operațiile estetice. Unele experiențe au costat 100.000 de dolari.

Femeile celebre care au iubit fara retineri

Jennifer Lopez a spus „Da” de patru ori. După Ojani Noa, Cris Judd și Marc Anthony, fanii au sperat la un final de basm alături de Ben Affleck. Numai că lucrurile stau puțin diferit în realitate, iar cei doi s-au despărțit din nou în 2024.

Pamela Anderson are și ea cinci căsătorii legale la activ. De la mariajul fulger cu Tommy Lee, după doar 96 de ore de la prima întâlnire, până la relațiile cu Kid Rock sau Rick Salomon. Într-un material publicat recent de Hellomagazine se arată că actrița a avut chiar și o ceremonie cu producătorul Jon Peters, deși au clarificat ulterior că nu au fost niciodată căsătoriți legal.

Legenda absolută a ecranului rămâne însă Elizabeth Taylor. Opt ceremonii de nuntă cu șapte bărbați diferiți. A iubit pasional și nu i-a fost deloc teamă să o ia de la capăt de fiecare dată.

Recomandări Vedetele de la Hollywood poartă din nou haine de arhivă. Moda sustenabilă, noul lux.

Recorduri greu de egalat în dragoste

Zsa Zsa Gabor a fost căsătorită de nouă ori. După o serie de mariaje în anii ’70 și ’80, și-a găsit în sfârșit fericirea alături de Frédéric Prinz von Anhalt în 1986, rămânând împreună până la moartea ei în 2016.

La rândul ei, actrița Jennifer O’Neill a avut nouă căsătorii cu opt bărbați. Dar partea frumoasă a poveștii ei este că a găsit persoană potrivită abia în 1996, când s-a căsătorit cu Mervin Sidney Louque Jr., alături de care trăiește fericită și astăzi.

Billy Bob Thornton a ajuns și el la altar de șase ori, incluzând aici celebra căsnicie cu Angelina Jolie, înainte să se așeze la casa lui cu Connie Angland în anul 2014.

Chiar nu există o rețetă universală pentru iubire.

Fiecare poveste de mai sus ne arată că nu trebuie să rămânem blocate într-o relație care nu mai funcționează doar de gura lumii. Căutarea partenerului potrivit continuă în ritmul fiecăreia, iar singura regulă reală este să nu renunți la propria ta fericire.