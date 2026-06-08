Pink a transformat cea de-a 79-a ediție a Premiilor Tony într-o adevărată seară de familie. Cântăreața a bifat o apariție rară pe covorul roșu alături de soțul ei, Carey Hart, cei doi copii și mama sa, chiar înainte de a urca pe scenă ca gazdă a marelui eveniment de la New York.

Dincolo de rochiile cu pene și blițurile fotografilor, miza acestei seri a fost mult mai personală pentru artistă. Gândește-te la emoțiile pe care le ai la o prezentare importantă la birou, apoi multiplică asta la nivelul unei transmisiuni live globale. Prezența familiei nu a fost doar o mișcare de imagine, ci o plasă de siguranță emoțională pentru o femeie aflată în fața unei provocări noi, dar și o rampă de lansare discretă pentru visurile adolescentei sale.

Știm cu toatele că Pink a umplut stadioane întregi și a făcut acrobații la zeci de metri înălțime în ultimii douăzeci de ani. Dar lumea teatrului de pe Broadway este un teritoriu complet necunoscut pentru ea, un mediu cu reguli total diferite față de industria muzicală pop-rock.

Recomandări Fiica lui Amy Adams a apărut alături de actriță la premiera unui film. Aviana, în vârstă de 15 ani, a atras atenția presei.

Emotii uriașe la debut

Pentru marea seară de la Radio City Music Hall, artista a ales o rochie neagră fără bretele, cu volane dramatice din pene. Iar presiunea a fost absolut reală. Într-o discuție cu Seth Meyers, exact așa cum a relatat Hellomagazine imediat după eveniment, Pink a recunoscut sincer că se simte „terifiată și entuziasmată” înaintea transmisiunii live.

Producătorii au mizat totul pe energia ei. Au pregătit un număr muzical de deschidere de șapte minute, alături de nume grele precum Queen Latifah și Rachel Zegler. Numai că adevăratul spectacol, cel puțin pentru noi, s-a dat pe covorul albastru, înainte de începerea ceremoniei.

O pasiune de familie

Aici intervine partea care ne inspiră cel mai mult. Willow, fiica de 14 ani a artistei, a atras toate privirile într-o rochie strălucitoare cu detalii metalice și bretele din catifea neagră. Și nu este deloc o întâmplare că adolescenta a părut atât de în largul ei acolo.

Recomandări Imaginile care au surprins pe toata lumea. Cum a aparut actrita la plaja alaturi de noul iubit

Fiica lui Pink vrea o carieră în teatrul muzical, iar prezența la premiile Tony a fost ca o avanpremieră a propriului viitor.

„Lumea teatrului este minunată și incredibil de solidară.” – Pink, artistă

Băiețelul ei de 8 ani, Jameson, a purtat un smoking clasic, asortat curajos cu părul lui roz aprins. Carey Hart a stat alături de soacra sa, Judith Moore, completând tabloul unei familii unite care își susține reciproc cele mai mari ambiții.

Recomandări Billie Eilish detaliaza efortul de a ascunde sindromul Tourette. Cum a aparut alaturi de Nat Wolff

Debutul oficial al lui Willow pe scena teatrului muzical depinde acum doar de audițiile viitoare și de pregătirea ei vocală. Până la primele ei roluri pe Broadway, adolescenta are avantajul major de a învăța din culise cum se gestionează emoțiile la cel mai înalt nivel.