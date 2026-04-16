Te simți singur? O plimbare în natură poate fi un remediu surprinzător de eficient, conform unor cercetători scandinavi. Un studiu recent (realizat pe peste 2.500 de adulți din Norvegia) arată că plimbările într-un parc public sau pe malul unui lac, chiar și de câteva ori pe an, au îmbunătățit sănătatea mintală a majorității participanților.

Iar secretul nu stă în efortul depus.

Secretul nu stă în viteză

Nu contează cât de mult mergi, ci cât de încet o faci. Beneficiul, spun cercetătorii, vine din încetinirea ritmului și observarea detaliilor specifice, cum ar fi lumina sau modelele de pe frunzele copacilor. V-ați gândit vreodată la asta?

Senzația de conectare apare atunci când nu ne concentrăm pe performanța personală, cum se întâmplă în cazul joggingului, ci pe mediul înconjurător. Lucrurile stau, așadar, puțin diferit față de cum le percepem la prima vedere.

Un nou tip de apartenență

Sindre Johan Cottis Hoff, cercetător în sociologie la Universitatea Norvegiană de Știință și Tehnologie, explică mecanismul. „Când te vezi ca parte a naturii, creezi un sentiment de apartenență la o comunitate.”

El adaugă că percepția asupra singurătății se schimbă. „Mulți oameni au susținut anterior că singurătatea se referă doar la contactul uman și la comunitățile umane, dar în ultimii ani, mai multe studii au arătat că atașamentul față de locuri și mediile naturale are, si, un efect pronunțat.”

Gânduri mai bune și relații mai sănătoase

O altă explicație posibilă este că plimbarea în natură poate transforma gândurile distructive în unele constructive. Cercetătorii au subliniat că „mai multe studii au descoperit că sentimentul de conectare cu natura contracarează tocmai aceste tipuri de tipare de gândire distructive și chiar îmbunătățește relațiile cu alte persoane.”

Pe bune, pare simplu.

Numai că implicațiile acestor descoperiri sunt uriașe, mai ales în contextul în care 50% dintre adulții americani declară că se simt singuri. Singurătatea este o stare de spirit care rezultă din sentimentul de izolare sau din lipsa unor conexiuni semnificative și poate afecta orice grupă de vârstă. Un sondaj național din 2023 a constatat că persoanele cu vârste cuprinse între 30 și 44 de ani reprezintă cel mai singuratic grup.

Cifrele alarmante ale singurătății

Dar impactul singurătății depășește cu mult starea de spirit. Studiile arată că singurătatea și izolarea sunt legate de riscuri mai mari de boli de inimă, depresie și demență. Potrivit Institutului Național de Sănătate din SUA, acestea sunt asociate cu hipertensiune arterială, obezitate, un sistem imunitar slăbit și anxietate.

Cea mai șocantă comparație este aceasta: impactul singurătății asupra riscului de deces prematur este echivalent cu fumatul a 15 țigări pe zi.

„Singurătatea și sentimentul de neapartenență sunt provocări majore de sănătate publică. Dacă mediile naturale sunt distruse sau devin mai puțin accesibile, acest lucru poate fi costisitor pentru societate,” a adăugat Hoff.

Ce faci dacă nu poți ieși în natură

Dacă nu ai posibilitatea de a ieși frecvent în natură, există și alte metode de a combate singurătatea. Cercetătorii de la Harvard sugerează că simplul gest de a contacta familia sau prietenii și implicarea în serviciul comunitar ajută enorm.

Ei susțin că „serviciul colectiv poate oferi conexiuni importante care ameliorează singurătatea,” și, în plus, poate „cultiva sensul și scopul și atenua provocările de sănătate mintală.”