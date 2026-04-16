Cererea uriașă pentru injecțiile de slăbit a deschis o nouă piață periculoasă pentru infractori. Aceștia clonează site-urile farmaciilor legitime pentru a vinde medicamente contrafăcute, arată un sondaj recent al Asociației Naționale a Farmaciilor (NPA) din Marea Britanie. Cifrele sunt, pe bune, alarmante: una din zece farmacii a raportat că prezența sa online a fost clonată de vânzători ilegali în ultimul an.

Sondajul, realizat pe un eșantion de 100 de farmacii, a scos la iveală că aproape două din cinci s-au confruntat cu pacienți care au cumpărat, fără să știe, medicamente false pentru slăbit în ultimele 12 luni.

O problemă reală, confirmată de cifre

Nivelul de îngrijorare în rândul farmaciștilor este profund. Mai exact, 95,2% dintre aceștia s-au declarat îngrijorați de vânzarea ilegală a acestor injecții și de riscurile pe care le implică.

Sehar Shahid, membru în consiliul NPA, farmacist specializat în obezitate și fondator al 24HR Pharmacy, a cărei afacere a fost la rândul ei clonată, a prezentat șapte semne cheie de alarmă pentru a identifica injecțiile de slăbit false sau neomologate.

Prețul și lipsa consultației, primele semnale

Primul indiciu este, de cele mai multe ori, prețul. V-ați gândit vreodată de ce unele oferte par pur și simplu prea bune pentru a fi adevărate? „Prețurile vor diferi ușor de la un furnizor la altul, dar, în medie, medicamentele pentru slăbit încep de la aproximativ 130 de lire sterline până la 300 de lire sterline”, spune Shahid. „Așadar, dacă vi se oferă un preț mult sub media pieței și pare prea bun pentru a fi adevărat, fiți precauți, deoarece este probabil ca medicamentul să nu fie autentic.”

Un alt semnal de alarmă major este lipsa unei consultații amănunțite, fie video, fie în persoană, înainte de a primi rețeta. „Toți furnizorii reglementați sunt responsabili să aibă un dialog bidirecțional cu pacienții și ar trebui să efectueze o verificare completă a istoricului medical”, explică farmacista. „Ei ar trebui să verifice independent greutatea pacientului, să verifice ce afecțiuni medicale au pacienții și ce medicamente iau în prezent, deoarece acest lucru influențează dacă medicamentele pentru slăbit sunt potrivite sau adecvate clinic sau nu. Este si important ca furnizorul să verifice aspecte legate de bunăstarea mentală pentru a vedea dacă pacientul este apt să ia decizii privind tratamentul său și pentru a verifica dacă există un istoric de tulburări alimentare.”

Metode de plată și site-uri clonate

Modul în care plătești poate spune multe. „Dacă cineva vă cere să faceți un transfer bancar sau să plătiți prin PayPal sau Bitcoin, acesta este de obicei un semnal de alarmă”, avertizează Shahid. „Toate farmaciile online reglementate vă vor face să plătiți cu cardul pe site-ul lor, printr-un portal de plată reglementat, și nu vor accepta plăți prin telefon sau prin mesaje pe rețelele sociale. Toate tranzacțiile ar trebui să se facă printr-un site web înregistrat, astfel încât pacientul să fie protejat.”

Dar infractorii au devenit foarte sofisticați și pot clona un site legitim aproape perfect. „Uneori este foarte greu pentru pacienți să observe un site fals la prima vedere, dar există câteva lucruri cheie pe care le puteți face”, adaugă specialista. „Fiecare farmacie înregistrată și reglementată trebuie să fie înregistrată la Consiliul Farmaceutic General (organismul care reglementează farmaciile în UK) și ar trebui să afișeze numărul de înregistrare, care apoi face legătura cu registrul GPhC. Când dați clic pe registru, verificați la secțiunea «mai multe detalii» care este numele exact al domeniului web pentru acea licență înregistrată, deoarece aceste site-uri neomologate sau ilegale adaugă adesea o literă sau un cuvânt care îl face diferit de numele real al domeniului.”

De la comunicare la aspectul produsului

Lipsa de comunicare este un alt indiciu. „Multe dintre aceste afaceri infracționale care se prezintă drept farmacii reglementate adesea nu vorbesc cu pacienții la telefon sau au un contact minim, deci acesta este un alt semnal de alarmă de urmărit”, spune Shahid. „Ca pacient, vrei să fii sigur că știi cine îți furnizează și prescrie medicamentul. Dacă ai întrebări sau nelămuriri, ar trebui să poți vorbi cu cineva la telefon.”

Odată ce ai primit produsul, fii atent la lichidul din interior. „De obicei, la injecții, lichidul ar trebui să fie limpede”, explică ea. „Deci, dacă lichidul nu este limpede, are o culoare diferită, este tulbure sau dacă există particule în el, acesta este un semnal de alarmă și aș sfătui întotdeauna un pacient să nu-l folosească.”

Si ambalajul contează enorm. „Ambalajul ar trebui să vină întotdeauna sigilat, așa că dacă sigiliul este rupt, aș fi îngrijorată, deoarece medicamentul din interior ar fi putut fi manipulat”, avertizează Shahid. „si, dacă ambalajul este decolorat, dacă fontul nu pare aliniat, dacă nu are numere de lot sau date de expirare, dacă nu arată ca ambalajul original sau dacă pur și simplu pare de proastă calitate, toate aceste lucruri ar putea indica faptul că produsul nu este autentic.”

Care sunt riscurile reale?

Utilizarea unor astfel de produse contrafăcute vine cu pericole serioase. „Toate medicamentele reglementate și licențiate au trecut prin studii clinice riguroase, așa că înțelegem ce doză să administrăm, care sunt potențialele efecte secundare și cum să le folosim”, explică Sehar Shahid. „totusi, cu orice este fals, neomologat sau încă neaprobat, nu știi ce introduci în corpul tău. Nu vom ști cu siguranță ce doză să administrăm, care sunt efectele secundare sau cum să-l luăm. asa ca, oricine folosește ceva neomologat sau fals se va expune riscului de efecte secundare și de a se îmbolnăvi grav.”

Mai mult, o consultație adecvată este crucială pentru a evita complicațiile. „Injecțiile pentru slăbit ar putea interacționa cu alte medicamente sau alte afecțiuni medicale pe care le aveți deja și poate fi foarte dificil să repari apoi daunele cauzate de o substanță neomologată”, a încheiat ea.