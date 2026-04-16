Cererea uriașă pentru injecțiile de slăbit a creat o piață neagră periculoasă, unde infractorii clonează site-uri de farmacii pentru a vinde produse contrafăcute. Un sondaj recent realizat pe 100 de farmacii online arată că aproape două din cinci unități au avut pacienți care au cumpărat, fără să știe, astfel de medicamente false în ultimul an. Mai mult, una din zece farmacii a raportat că prezența sa online a fost clonată de vânzători iliciți.

Cifrele care arată amploarea fenomenului

Sondajul, realizat de Asociația Națională a Farmaciilor (NPA) din Marea Britanie, care reprezintă aproximativ 6.000 de farmacii, scoate la iveală o realitate îngrijorătoare. Aproape toți respondenții (95,2%) s-au declarat preocupați de vânzarea ilegală a acestor injecții și de riscurile pe care le implică.

Sehar Shahid, farmacist specializat în obezitate și membru în consiliul NPA, se numără printre cei a căror afacere a fost clonată. Ea a dezvăluit șapte semne clare care ar trebui să te pună pe gânduri atunci când cumperi online astfel de tratamente.

Recomandari Avocații avertizează – injecțiile pentru slăbit duc la o creștere cu 30% a divorțurilor

Prețul și lipsa consultației, primele semnale de alarmă

Stai puțin, prețul e suspect de mic? Acesta ar trebui să fie primul tău semn de întrebare. „Prețurile vor diferi ușor de la un furnizor la altul, dar în medie, medicamentele pentru slăbit pornesc de la aproximativ 130-300 de lire sterline”, explică Shahid. „Așadar, dacă vi se oferă un preț mult sub media pieței și pare prea bun pentru a fi adevărat, fiți precauți, deoarece este probabil ca medicamentul să nu fie autentic.”

Apoi, gândește-te la procesul de vânzare. Pe bune, cine ți-ar da un medicament puternic fără să te întrebe nimic? Lipsa unei consultații video sau față în față este un steag roșu imens. „Toți furnizorii reglementați sunt responsabili să aibă un dialog bidirecțional cu pacienții și ar trebui să efectueze o verificare completă a istoricului medical. Ei ar trebui să verifice independent greutatea pacientului, să afle ce afecțiuni medicale are și ce medicamente ia în prezent, deoarece acest lucru influențează dacă medicamentele pentru slăbit sunt potrivite sau adecvate clinic sau nu”, avertizează specialista. „Este, si, important ca furnizorul să verifice aspecte legate de bunăstarea mentală pentru a vedea dacă pacientul este apt să ia decizii privind tratamentul său și pentru a verifica dacă există un istoric de tulburări alimentare.”

Metode de plată suspecte și site-uri clonate

Dacă un vânzător îți cere să plătești altfel decât prin metodele standard, ar trebui să te oprești. „Dacă cineva vă cere să faceți un transfer bancar sau să plătiți prin PayPal sau Bitcoin, acesta este de obicei un semnal de alarmă”, spune Shahid. „Toate farmaciile online reglementate vă vor solicita să plătiți cu cardul pe site-ul lor, printr-un portal de plată reglementat, și nu vor accepta plăți prin telefon sau prin mesaje pe rețelele sociale. Toate tranzacțiile ar trebui să se facă printr-un site web înregistrat, astfel încât pacientul să fie protejat.”

Recomandari Semne clare ca exagerezi cu slabitul si ca ai o „relatiei nesanatoasa” cu mancarea

Iar infractorii au devenit extrem de abili în a replica site-uri legitime. „Acești infractori au devenit foarte sofisticați și vor replica foarte bine un site web legitim, așa că uneori este foarte greu pentru pacienți să observe un site fals la prima vedere, dar există câteva lucruri cheie pe care le puteți face”, adaugă ea. „Fiecare farmacie înregistrată și reglementată trebuie să fie înregistrată la Consiliul Farmaceutic General (GPhC, echivalentul Colegiului Farmaciștilor din Marea Britanie) și ar trebui să afișeze numărul de înregistrare, care apoi face legătura cu registrul GPhC. Când dați clic pe registru, verificați la ‘mai multe detalii’ care este numele exact al domeniului web pentru acea licență înregistrată, deoarece aceste site-uri web nereglementate sau ilegale adaugă adesea o literă sau un cuvânt care îl face diferit de numele real al domeniului.”

Ambalajul, lichidul și lipsa de comunicare

Un furnizor serios va fi mereu disponibil pentru discuții. „Multe dintre aceste afaceri infracționale care se prezintă drept farmacii reglementate adesea nu vorbesc cu pacienții la telefon sau au un contact minim, deci acesta este un alt semnal de alarmă de care trebuie să țineți cont”, menționează Shahid. „Ca pacient, vrei să fii sigur că știi cine îți furnizează și prescrie medicamentul. Dacă ai întrebări sau nelămuriri, ar trebui să poți vorbi cu cineva la telefon.”

Dar semnele de întrebare nu se opresc aici. Uită-te atent la produsul fizic. „De obicei, în cazul injecțiilor, lichidul ar trebui să fie limpede. Deci, dacă lichidul nu este limpede, are o culoare diferită, este tulbure sau dacă există particule în el, acesta este un semnal de alarmă și aș sfătui întotdeauna un pacient să nu îl folosească.”

Recomandari Apa de la robinet crește riscul de hipertensiune cu 26% în zonele de coastă

Ambalajul este la fel de important. „Ambalajul ar trebui să vină întotdeauna sigilat, așa că, dacă sigiliul este rupt, aș fi îngrijorat, deoarece medicamentul din interior ar fi putut fi manipulat”, continuă farmacista. „si, dacă ambalajul este decolorat, dacă fontul nu pare aliniat, dacă nu există numere de lot sau date de expirare pe el, dacă nu arată ca ambalajul original sau dacă pur și simplu pare de proastă calitate, toate aceste lucruri ar putea indica faptul că produsul nu este autentic.”

Riscurile reale: „Nu știi ce îți injectezi în corp”

Dincolo de pierderea banilor, pericolul real este pentru sănătate. De ce? Pentru că pur și simplu nu ai de unde să știi ce conțin acele fiole. „Toate medicamentele reglementate și licențiate au trecut prin studii clinice riguroase, așa că înțelegem ce doză să administrăm, care sunt potențialele efecte secundare și cum să le folosim”, explică Sehar Shahid.

Numai că lucrurile stau complet diferit în cazul produselor de pe piața neagră. „Totuși, cu orice este fals, nereglementat sau care nu a fost încă aprobat, nu știi ce introduci în corpul tău. Nu vom ști cu siguranță ce doză să administrăm, care sunt efectele secundare sau cum să îl luăm. asa ca, oricine folosește ceva nereglementat sau fals se va expune riscului de efecte secundare și de a se îmbolnăvi foarte grav.”

Și nu e tot. Chiar dacă substanța ar fi autentică (ceea ce e puțin probabil), administrarea ei fără supraveghere medicală este periculoasă. „Injecțiile pentru slăbit ar putea interacționa cu alte medicamente sau alte afecțiuni medicale pe care le aveți deja și poate fi foarte dificil să anulați apoi daunele care pot fi cauzate de o substanță nereglementată”, conchide specialista.