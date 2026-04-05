Un val neașteptat de divorțuri lovește cuplurile, iar cauza pare să fie, la prima vedere, una medicală. Avocații specializați în dreptul familiei raportează o creștere de până la 30% a cererilor de divorț legate direct de folosirea noilor medicamente pentru slăbit, precum Ozempic sau Wegovy. transformarea fizică a unui partener duce, nu de puține ori, la destrămarea relației.

Un nou factor în ecuația despărțirilor

Tot mai multe cabinete de avocatură din Marea Britanie observă un tipar clar. Unul dintre parteneri începe un tratament cu semaglutidă (substanța activă din Ozempic și Wegovy), pierde zeci de kilograme, iar dinamica relației se schimbă radical. Charlotte Levitt, de la firma de avocatură Levitt Family Law, a observat o creștere a acestui fenomen. „Primim tot mai multe solicitări de la persoane care spun că partenerul lor, după ce a slăbit spectaculos cu aceste injecții, s-a transformat complet. Nu mai este persoana cu care s-au căsătorit”, explică ea.

Și nu este vorba doar despre aspectul fizic. Odată cu kilogramele dispare și nesiguranța, iar persoana respectivă capătă o încredere în sine pe care poate nu a avut-o niciodată. Iar asta aduce cu sine noi hobby-uri, un nou cerc de prieteni și, uneori, dorința de a lua viața de la capăt, fără vechiul partener.

Cifrele vorbesc de la sine

Firma de avocatură Stowe Family Law, una dintre cele mai mari din Regatul Unit, a confirmat tendința. De la începutul anului, a înregistrat 195 de solicitări de divorț în care medicamentele pentru slăbit au fost menționate explicit ca fiind unul dintre factorii principali ai rupturii. V-ați fi gândit vreodată că un medicament pentru diabet ar putea ajunge motiv de divorț?

Sarah Jane Lenihan, partener la aceeași firmă, oferă o perspectivă din interior. „Clienții ne spun că partenerul lor a dobândit o nouă poftă de viață. Vor să iasă mai mult, să socializeze, iar celălalt partener nu poate ține pasul sau nu dorește această schimbare.” Practic, unul dintre ei evoluează într-o direcție, în timp ce celălalt rămâne pe loc, creându-se o prăpastie emoțională greu de trecut.

De la complice la străin

Lucrurile stau și mai complicat. Uneori, partenerul care nu urmează tratamentul se simte amenințat de transformarea celuilalt (o schimbare de altfel pozitivă). Gelozia și nesiguranța pot duce la un comportament toxic, chiar la sabotaj. Hai să vedem, sună cunoscut?

Dar iată ce spune avocata Charlotte Levitt despre aceste cazuri. „Nu de puține ori, partenerul care nu a slăbit devine gelos sau nesigur. Am avut cazuri în care acesta încerca să-l ispitească pe celălalt cu mâncare nesănătoasă, subminându-i eforturile. Această dinamică toxică duce inevitabil la ruptură.” În loc să se bucure de succesul partenerului, acesta îl percepe ca pe o amenințare la adresa stabilității cuplului.

O problemă cu două tăișuri

Numai că nu întotdeauna cel rămas în urmă este cel care suferă. De multe ori, chiar persoana care a slăbit este cea care inițiază divorțul. E drept că sună dur, dar se pare că este o realitate tot mai des întâlnită. Odată cu noua înfățișare și noua încredere, apare și întrebarea: „merit mai mult?”.

Sarah Jane Lenihan confirmă această perspectivă. „Există și reversul medaliei. Persoana care slăbește capătă o încredere uriașă în sine și începe să se întrebe dacă partenerul actual mai este potrivit pentru noua sa viață. Unii clienți ne-au spus direct: «Acum pot avea pe oricine, de ce să rămân într-o relație nefericită?»”