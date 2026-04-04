Un moment extrem de controversat în meciul dintre Southampton și Arsenal a încins spiritele, după ce gazdele au cerut vehement un penalty la o cădere în careu a lui Leo Scienza. Faza a stârnit un val de polemici, însă un fost șef al arbitrilor a analizat momentul și a oferit un verdict clar, susținând decizia centralului de pe teren.

O fază la limită

Incidentul a avut loc în repriza secundă a partidei de pe St Mary’s Stadium. La o incursiune în viteză, brazilianul Leo Scienza a pătruns în careul lui Arsenal și a căzut în urma unui duel cu un fundaș al „tunarilor”. Jucătorii lui Southampton au protestat zgomotos, cerând lovitură de la 11 metri, dar arbitrul a lăsat jocul să continue, decizie susținută ulterior și de camera VAR.

Dar a fost corectă decizia? V-ați gândit vreodată cât de greu este să judeci în fracțiuni de secundă?

„Decizia corectă 100%”

Keith Hackett, fostul conducător al PGMOL (organismul care gestionează arbitrajul de elită în Anglia), a intervenit și a tranșat disputa. El consideră că arbitrul a procedat exemplar, în ciuda presiunii uriașe venite din tribune și de pe banca tehnică.

„A fost o decizie curajoasă și, în opinia mea, 100% corectă”, a declarat Hackett. „Presiunea publicului era imensă, dar John Brooks (arbitrul partidei) a rămas calm și a judecat faza perfect.”

O decizie grea.

Hackett a explicat și de ce nu se impunea acordarea unui penalty. E drept că, la prima vedere, pare un contact clar. Numai că lucrurile stau puțin diferit la o analiză atentă. „La prima vedere, pare un contact clar, dar reluările arată că apărătorul atinge mingea mai întâi. Este o intervenție riscantă, dar perfect regulamentară. Scienza este cel care, după ce mingea este jucată, caută contactul cu piciorul adversarului. Nu este penalty”, a adăugat fostul arbitru.

Frustrare în tabăra „Sfinților”

În ciuda explicațiilor tehnice, frustrarea a fost vizibilă în tabăra celor de la Southampton, care consideră că au fost privați de o șansă importantă de a marca. Antrenorul gazdelor a fost reținut în declarații, însă a lăsat să se înțeleagă că nu este de acord cu decizia.

„Din punctul meu de vedere, a fost penalty. Leo a fost agățat, dar trebuie să respectăm decizia arbitrului și să mergem mai departe”, a spus tehnicianul. Pana la urma, faza rămâne una dintre cele mai discutate ale etapei, chiar dacă experții în arbitraj par să fie de aceeași parte a baricadei cu centralul partidei.