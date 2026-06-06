Te-ai gândit vreodată de câte ori ai zâmbit politicos și ai acceptat compromisuri doar ca să nu superi pe cineva? Ei bine, Andreea Marin a decis să pună punct acestei atitudini și a făcut o curățenie generală în anturajul ei, bazată pe o regulă foarte simplă și directă.

Pentru noi, femeile care jonglăm zilnic cu jobul, familia și prieteniile, timpul a devenit cea mai prețioasă resursă. Când alegi să păstrezi lângă tine oameni care te seacă de energie sau care nu îți împărtășesc principiile, ajungi să te pierzi pe tine. Tocmai de aceea, alegerea vedetei de a nu mai face pe plac tuturor rezonează atât de puternic cu realitatea noastră de zi cu zi.

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Adevărul despre prietenii și compromisuri

De-a lungul anilor, am văzut-o mereu impecabilă pe micile ecrane, o prezență elegantă care părea că știe mereu cum să gestioneze diplomația. Dar lucrurile stau puțin diferit când vine vorba de viața privată și de liniștea personală. Într-o discuție deschisă semnalată de Unica în această săptămână, fosta prezentatoare a explicat clar de ce preferă să fie uneori considerată incomodă.

Și nu e deloc ușor să îți asumi rolul de persoană dificilă doar pentru că alegi să spui adevărul verde în față.

„Sunt omul care spune lucrurilor pe nume. Și de aceea uneori nu sunt plăcută, tocmai pentru că sunt prea directă, dar asta e. Sunt cine sunt și nu vreau să fiu altcineva” – Andreea Marin, Vedetă TV

Educația ca filtru absolut

Iar dincolo de sinceritatea brutală, intervine respectul pentru propria muncă. Știi momentul ăla când simți că ai tras din greu să te dezvolți, să înveți, să îți clădești o carieră, iar cei din jur par să minimizeze efortul tău? Vedeta a subliniat fix această frustrare comună (prin care trecem și noi de atâtea ori la birou sau acasă).

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Anii de carieră vorbesc de la sine.

„Sunt un om pentru care adevărul contează, e important, și pentru care educația trebuie să-și spună cuvântul. Nu am muncit degeaba, n-am învățat degeaba” – Andreea Marin, Vedetă TV

Numai că această selecție dură nu se aplică doar la nivel profesional. Se extinde în absolut toate relațiile. Dacă nu tragi la aceeași căruță și nu ai aceleași repere morale, pur și simplu nu mai primești bilet de intrare în viața ei.

„Prefer să fac o selecție, dacă vrei. În viața mea nu au rost oameni care nu au aceleași valori, care nu prețuiesc aceleași valori” – Andreea Marin, Vedetă TV

Până la urmă, lecția pe care o putem aplica și noi chiar de mâine este extrem de practică. Curățenia de primăvară în lista de prieteni rămâne o necesitate constantă pentru sănătatea noastră mentală, iar decizia finală de a pune limite îți aparține în totalitate ție.