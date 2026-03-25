Sistemul de sănătate din Anglia se pregătește pentru un nou șoc major. Medicii rezidenți au anunțat o grevă de șase zile, cea mai lungă acțiune de acest fel din istoria Serviciului Național de Sănătate (NHS), care va avea loc imediat după sărbătorile de Paște. Protestul vine în urma eșecului negocierilor salariale cu guvernul britanic.

Un conflict care fierbe de ani de zile

Tensiunile ating un nou apogeu. Asociația Medicală Britanică (BMA), sindicatul care îi reprezintă pe medici, susține că salariile rezidenților au scăzut cu peste o treime în termeni reali în ultimii 15 ani. E drept că cererea lor principală este restabilirea integrală a salariilor la nivelul din 2008, o solicitare pe care guvernul o consideră nerealistă.

„Guvernul ne-a lăsat fără altă opțiune”, a declarat Dr. Robert Laurenson, co-președinte al comitetului medicilor rezidenți din cadrul BMA. „După ani de zile în care salariile noastre au scăzut în termeni reali, nu mai putem accepta promisiuni goale. Medicii sunt epuizați, subapreciați și prost plătiți.”

Impactul asupra pacienților

Dar ce înseamnă, pe bune, pentru un pacient, această grevă? Consecințele se anunță a fi devastatoare. Grevele anterioare, deși mai scurte, au dus la anularea a peste un milion de programări și intervenții chirurgicale. O grevă de șase zile ar putea dubla acest număr, punând o presiune fără precedent pe un sistem deja la limită.

Liderii NHS avertizează că siguranța pacienților va fi pusă în pericol. „Impactul asupra pacienților va fi catastrofal. Vorbim de sute de mii de programări și intervenții chirurgicale amânate, punând o presiune imensă pe un sistem deja fragil”, a transmis conducerea NHS Confederation (organizația care reprezintă spitalele).

Se vor asigura doar serviciile de urgență, însă listele de așteptare, care deja ating recorduri istorice, se vor lungi și mai mult.

Poziția fermă a guvernului

De cealaltă parte, guvernul de la Londra condamnă acțiunea de protest, pe care o numește „disproporționată”. Oficialii susțin că au oferit o creștere salarială „corectă și rezonabilă”, care include o majorare medie de 8,8% anul trecut și o ofertă suplimentară de 3% anul acesta.

Numai că medicii spun că oferta nu acoperă nici pe departe pierderea puterii de cumpărare. „Această nouă rundă de greve este extrem de dezamăgitoare și va aduce prejudicii pacienților. Am oferit o creștere salarială corectă și ușa noastră rămâne deschisă pentru discuții constructive, dar nu de pe poziții de forță”, a transmis un purtător de cuvânt al Departamentului de Sănătate.

O luptă pentru viitorul medicinei

Miza este uriașă.

Dincolo de cifre, acest conflict reflectă o criză profundă a sistemului medical britanic. Până la urmă, nu e vorba doar de bani. Medicii tineri vorbesc despre condiții de muncă epuizante, lipsa de personal și o devalorizare constantă a profesiei, care îi determină pe mulți să plece în străinătate sau să renunțe complet la medicină.

Dr. Vivek Trivedi, celălalt co-președinte al comitetului BMA, a subliniat acest aspect: „Nu luptăm doar pentru salariile noastre. Luptăm pentru a ne asigura că NHS poate atrage și păstra medici talentați pentru generațiile viitoare. Fără o plată corectă, mulți vor alege să plece în străinătate sau să părăsească de tot profesia.”