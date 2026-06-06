Cindy Crawford a luat o decizie absolut fermă în privința intervențiilor estetice majore. La 60 de ani, faimosul supermodel preferă să se bazeze pe o rutină de îngrijire solidă și pe sprijinul necondiționat al partenerului ei de viață.

Recomandări Cindy Crawford, sinceră despre operațiile estetice. Supermodelul, la 60 de ani, discută despre presiunea îmbătrânirii.

Te-ai gândit vreodată cât de mult contează validarea celui de lângă tine când vine vorba de felul în care îmbătrânești? Noi, femeile, simțim zilnic presiunea de a fi mereu tinere și perfecte. Să vezi că o femeie care a definit standardele de frumusețe alege să respingă presiunea bisturiului este fix gura de aer proaspăt de care aveam nevoie astăzi. Un partener care îți amintește zilnic că ești frumoasă natural schimbă complet dinamica încrederii în sine.

Relația ei cu Rande Gerber este una dintre cele mai longevive de la Hollywood. Cei doi au sărbătorit recent 28 de ani de căsnicie. Și totuși, lucrurile stau puțin diferit față de cuplurile clasice de vedete, pentru că ei au construit totul pe o prietenie profundă, departe de dorința constantă de a impresiona pe cineva.

Pactul secret și sprijinul soțului

Invitată la podcastul „Glass Angeles”, Cindy a recunoscut că a încercat tratamente moderne, precum laserele, dar a refuzat categoric să treacă linia către chirurgia plastică. Iar motivul din spatele acestei alegeri este unul dublu. În primul rând, este vorba despre un pact pe care l-a făcut cu buna ei prietenă, make-up artistul Sonia Kashuk. Fetele au promis că nu vor apela niciodată la bisturiu și s-au ținut cu dinții de acest cuvânt dat.

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Dar cel mai puternic argument vine direct din propria ei casă. Într-un interviu recent citat de Theblast, vedeta a detaliat cum atitudinea soțului ei o ajută să rămână cu picioarele pe pământ în momentele de nesiguranță.

„Mă simt norocoasă că soțul meu este foarte, foarte împotriva acestui lucru. El este genul: «Arăți superb». Nici măcar nu-i place machiajul. Preferă să nu port machiaj. Apoi eu zic: «Dar ea arată atât de bine». Și apoi îmi spun: «Ok, stai, amintește-ți».” – Cindy Crawford, Supermodel

Prietenia ca secret al unei căsnicii durabile

De câte ori nu ai auzit că prietenia este baza absolută într-un cuplu? Cindy a povestit că atunci când l-a cunoscut pe Rande în anii ’90, ea era căsătorită cu Richard Gere, iar el avea o altă relație. Astfel, au putut fi complet ei înșiși de la început, construind o legătură reală înainte de orice fior romantic.

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Ea a explicat anterior pentru Oprah Winfrey cum funcționează dinamica lor acasă.

„Faptul că suntem înrădăcinați și bazați pe prietenie menține relația la un nivel înalt. Există întotdeauna un anumit nivel de respect. Ne respectăm reciproc opiniile despre parenting și viața noastră personală, dar și pentru lucrurile legate de muncă … Ne ascultăm cu adevărat unul pe celălalt. Aș vrea acea prietenie în viața mea indiferent de situație.” – Cindy Crawford, Supermodel

De la o fată simplă la o legendă pe podium

Cariera ei uluitoare este subiectul noului documentar „The Super Models”, unde apare alături de Naomi Campbell, Linda Evangelista și Christy Turlington. Numai că drumul ei nu a fost deloc unul simplu.

Când a început să pozeze la doar 16 ani în DeKalb, Illinois, părinții ei erau absolut convinși că lumea modei este doar o fațadă pentru lucruri necurate. Tatăl ei chiar a insistat să meargă fizic la prima ei ședință foto pentru a se convinge cu ochii lui că totul este în regulă.

Decizia de a îmbătrâni natural îi aparține doar ei, iar presiunile din industria de beauty nu se vor opri prea curând. Până la urmă, o atitudine relaxată, alături de un om care te place exact așa cum te trezești dimineața, contează enorm pentru felul în care te raportezi la propria imagine în oglindă.