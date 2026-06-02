Știi momentele acelea în care dai scroll pe Instagram într-o pauză de cafea și brusc te oprești din absolut orice faci? Ei bine, actorul britanic Aaron Pierre tocmai a oferit un astfel de moment întregului internet. Duminică, pe 31 mai, el a postat un scurt video pe Insta Story în care se relaxează la marginea unei piscine dintr-o vilă tropicală absolut superbă.

Și de ce ne-ar interesa pe noi la modul concret? Pentru că, sincer, uneori toate avem nevoie de o mică evadare vizuală din rutina rapoartelor de la birou sau a organizării casei. Clipul a devenit instantaneu viral, transformând o simplă postare de vacanță în subiectul principal de discuție pe zeci de mii de conturi de social media.

Cum a reușit un simplu video să cucerească platformele

Pe fundalul sonor al piesei „Surrender” de la Kut Klose, clipul s-a răspândit cu o viteză uluitoare. Așa cum a relatat Theblast luni dimineața, materialul video a fost preluat imediat de conturile fanilor și a ajuns rapid în trending pe X. În imaginile originale, Pierre stătea la marginea piscinei cu picioarele în apă. Fără cămașă, purtând doar un șort de baie negru și o șapcă gri, actorul părea complet relaxat.

A zâmbit scurt spre cameră, apoi a închis ochii pentru a se bucura pur și simplu de soare.

Unghiul filmării a scos perfect în evidență abdomenul sculptat, umerii lați și un tatuaj detaliat pe tot brațul. clar fanii au făcut imediat capturi de ecran. Dar reacțiile nu au fost toate la fel. În timp ce o utilizatoare a recunoscut că era ocupată vizualizând asta ca fiind corpul ei, o alta a criticat situația scriind că fața nu o impresionează prea mult. Răspunsul apărătorilor a venit imediat.

„Atunci ești oarbă și prăfuită.” – Utilizator anonim, Platforma X

Trecutul viral și o nouă surpriză pe ecrane

Iar asta nu e prima dată când britanicul ne captează atenția. Dacă dăm puțin timpul înapoi (mai exact în 2024), pictorialul lui din revista Men’s Health a generat o undă de șoc similară. O poză anume, în care își etala fizicul atletic cu un braț ridicat la ceafă, continuă să reapară constant în feed-urile noastre. Numai că discuțiile au deviat rapid și spre viața lui personală.

„Teyana este nebună de legat că l-a lăsat să plece.” – Comentator, Rețelele sociale

E drept că actorul arată la fel de impecabil și îmbrăcat complet. La premiile BAFTA din februarie 2026, a atras toate privirile într-un smoking negru clasic, demonstrând că eleganța funcționează la fel de bine ca o postare de la piscină.

Ce poți face tu cu informația asta? Pe lângă faptul că ai un motiv bun să dai share pe grupul fetelor, îți poți pregăti popcornul pentru finalul verii. Aaron Pierre se pregătește să joace rolul lui John Stewart în viitorul serial HBO „Lanterns”.

„Cel mai bun serial Green Lantern din toate timpurile.” – Fan entuziasmat, Platforma X

Premiera este programată pentru luna august, iar fanii așteaptă acum să vadă dacă scenariul va fi la fel de captivant precum acea zi petrecută relaxat la soare.