Ai observat și tu cum filmele biografice despre marii muzicieni au luat cu asalt cinematografele în ultimii ani? De la povestea trupei Queen și până la viața lui Elton John sau Bob Dylan, publicul adoră să vadă omul din spatele legendei. Iar acum, un actor extrem de iubit aruncă o provocare uriașă în univers. Matthew Rhys, actorul premiat cu Emmy la 51 de ani pentru rolul din serialul „The Americans” și care apare acum în noua producție Apple TV+ „Widow’s Bay”, are un vis măreț. Vrea să îl interpreteze pe legendarul Tom Jones.

Conexiunea galeza si o dorinta aruncata in univers

Să fim serioase, nu e deloc de mirare că Matthew se simte atât de legat de acest potențial proiect. Actorul este din Cardiff, Țara Galilor, la doar câțiva kilometri sud de Pontypridd, orașul unde s-a născut și a crescut Tom Jones. De altfel, Rhys este un galez atât de mândru încât își crește fiul să vorbească limba galeză, chiar dacă locuiesc în inima agitată a New York-ului.

„Aș vrea să-l joc pe Tom Jones într-un film biografic despre viața lui”, a declarat el recent, cu o sinceritate debordantă.

Dar lucrurile nu se opresc la o simplă idee rostită la o cafea. Așa cum a relatat Hellomagazine într-un interviu exclusiv publicat recent, actorul este extrem de deschis în privința intențiilor sale. „Îl arunc pur și simplu în eter, în speranța că el va spune: «Da, fireste că voi lucra cu tine»”, a adăugat el.

Și pentru că orice proiect mare are nevoie de o viziune clară, Matthew are deja pregătit un nume pentru peliculă. „Titlul este: It’s Not Unusual”, a glumit el, făcând referire la celebra piesă a artistului care a fost înnobilat de regretata Regină Elisabeta în 2006.

O viata plina de extreme si o cariera de sase decenii

Dacă stai să te gândești bine, o viață de 85 de ani (atât are acum celebrul cântăreț) oferă un material fantastic pentru marele ecran. Tom Jones cântă de șase decenii și are o poveste personală cel puțin colorată. A început să facă furori în anii 1960 cu hituri absolute precum „It’s Not Unusual”, „What’s New Pussycat” și „Delilah”. A câștigat chiar și premiul Grammy pentru Cel mai bun artist nou în 1966.

Muzica lui a trecut fluid prin pop, R&B și country. Ba chiar a avut propriul show de televiziune de succes internațional, intitulat „This Is Tom Jones”.

Dar cariera lui nu s-a oprit acolo. După o perioadă de acalmie, a revenit spectaculos la sfârșitul anilor ’50 din viața sa. Mai ții minte nebunia din 1999 cu lansarea piesei „Sex Bomb”? Iar succesul muzical este ceva ce rezonează profund și cu publicul din România, unde hiturile sale au dominat radiourile ani la rând, iar formatul emisiunilor de talente ne ține mereu lipiți de ecrane în serile de weekend. Un deceniu mai târziu de la acel hit mondial, Tom a devenit jurat în versiunea britanică a emisiunii The Voice. A stat pe scaunul de antrenor 13 din cele 14 sezoane și a fost primul care a îndrumat trei câștigători.

Iubiri complicate si prietenia cu regele Rock and Roll

Viața privată a artistului ar putea umple singură câteva sezoane de serial dramatic. S-a căsătorit cu iubita lui din copilărie, Linda, la doar 16 ani, când ea a rămas însărcinată. Cei doi l-au crescut pe fiul lor, Mark, în Los Angeles, California.

Numai că fidelitatea nu a fost niciodată punctul lui forte. A declarat la un moment dat, fără ocolișuri, că a făcut sex cu până la 250 de groupies pe an în perioada de maximă glorie. A avut aventuri publice cu cântăreața Mary Wilson, actrița Cassandra Peterson, prezentatoarea Charlotte Laws și fosta Miss World Marjorie Wallace. E genul de poveste complicată care te face să te întrebi unde tragi linia între loialitate și compromis. Și totuși, în ciuda numeroaselor infidelități, Tom și Linda au rămas căsătoriți din 1967 până la moartea ei în 2016, în urma unui diagnostic crunt de cancer.

Dincolo de iubiri, filmul ar putea explora o prietenie absolut legendară. Tom a devenit prieten cu idolul copilăriei sale, Elvis Presley, când s-au cunoscut în 1965. Au rămas extrem de apropiați până la trecerea în neființă a lui Elvis în 1977.

Zvonurile despre Priscilla Presley si adevarul din spatele lor

După moartea soției sale, viața amoroasă a lui Tom a ajuns din nou pe prima pagină a tabloidelor. În 2017 au apărut speculații intense că ar forma un cuplu chiar cu Priscilla Presley, văduva lui Elvis.

În 2021, artistul a pus piciorul în prag.

A insistat public că sunt doar prieteni buni care se bucură de o cină împreună. „Nu ne întâlnim, dar ieșim la cină”, a explicat Tom.

Declarația lui a continuat, menită să oprească definitiv orice bârfă. „Un prieten de-al meu, Jeff Franklin, este producător TV și are o casă mare în LA. Mergem acolo și cântăm împreună și lucruri de genul ăsta. Este o prietenă foarte dragă mie, Priscilla. Adică, am cunoscut-o în anii 1960 și de atunci îmi este prietenă. Dar nu este nimic romantic, nu.”

Cifrele și deceniile de muzică vorbesc de la sine. Când ai o viață plină de hituri globale, sute de aventuri recunoscute și o prietenie strânsă cu Elvis Presley, scenariul este practic scris. Acum, mingea e în terenul producătorilor de la Hollywood să transforme dorința aruncată în eter de Matthew Rhys într-un contract ferm pe biroul agenților săi.