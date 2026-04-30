Probabil ai văzut și tu imaginile recente cu Anne Hathaway și te-ai întrebat cum reușește să arate atât de tânără la 43 de ani. Ei bine, actrița a dezvăluit recent secretul ei într-un video pe social media: un truc de coafură care imită efectul unui facelift, fără niciun cost. Iar de aici, totul a explodat online.

Tehnica este, la prima vedere, foarte simplă. Implică prinderea unor secțiuni subțiri de păr din zona tâmplelor și fixarea lor strâns la spatele capului. Rezultatul? Un efect instantaneu de lifting, fără nicio intervenție estetică. Numai că, dincolo de aparențe, acest truc poate avea consecințe neplăcute.

Cum funcționează trucul?

Ideea este să creezi o tensiune care să ridice pielea din jurul ochilor și al pomeților, oferind un aspect mai odihnit și mai tineresc. E genul de secret de pe covorul roșu pe care oricine îl poate încerca acasă. Și, hai să fim serioși, cine nu și-ar dori un mic refresh gratuit? Tocmai de aceea a și devenit atât de popular.

Dar, ca de obicei, când ceva pare prea bun pentru a fi adevărat, probabil că și este. Experții în hairstyling trag un semnal de alarmă serios cu privire la daunele pe care le poate provoca acest obicei, dacă este făcut incorect sau prea des.

Avertismentul specialistului

Într-o analiză publicată recent de Hellomagazine, Danielle Louise, expertă în hairstyling la Fresha, explică de ce acest trend a prins atât de bine. „Look-ul lui Anne Hathaway a prins atât de bine pentru că oferă acel finisaj șlefuit, liftat, de covor roșu, fără a necesita un tratament”, a spus ea. „Este o coafură inteligentă, mai degrabă decât un facelift real, iar când este realizată corect, poate crea un efect frumos de lifting în jurul ochilor și al pomeților.”

Problema este că multe persoane care încearcă trucul acasă îl fac incorect. Specialista avertizează că o aplicare greșită poate duce la tensiune, dureri de cap, ruperea firelor de păr și, în timp, chiar la deteriorarea liniei părului.

Pas cu pas. Cum îl faci corect

Dacă vrei totuși să încerci, e esențial să o faci în siguranță. Danielle oferă instrucțiuni clare pentru a minimiza riscurile. „Începe cu două secțiuni mici și curate de păr din zona tâmplelor sau chiar de deasupra urechilor”, recomandă ea. „Trage-le ușor înapoi, fie răsucindu-le, fie împletindu-le, și fixează-le plat la spatele capului cu agrafe discrete sau un elastic mic.”

Cel mai important detaliu? Nivelul de tensiune. „Scopul este un lifting subtil, nu durere sau senzație de strângere. Ar trebui să simți că părul este fixat, dar nu ar trebui să simți că scalpul îți este tras.” La final, totul trebuie să fie invizibil. „Apoi, aranjează restul părului peste secțiunile fixate, astfel încât tehnica să fie ascunsă.”

Semnele că exagerezi

Dar cum știi, pe bune, că ai mers prea departe?

Primul și cel mai clar semn este durerea. „Dacă coafura doare, nu este realizată corect. Acesta ar trebui să fie un truc de coafare ocazional, nu ceva pe care te bazezi în fiecare zi”, explică Danielle. Părul tras prea tare nu doar că provoacă disconfort, dar stresează foliculii. „Zona tâmplelor este delicată, iar tensiunea repetată poate slăbi părul în timp.”

Alte semnale de alarmă pe care nu ar trebui să le ignori sunt: durerile de cap, roșeața în jurul tâmplelor, apariția unor fire de păr mici și rupte, subțierea părului la linia de contur sau o senzație de durere a scalpului după ce desfaci coafura. Pentru a face efectul mai natural și a masca mai bine secțiunile prinse, Danielle are un sfat util: „Onduleurile lejere, o uscare lejeră cu peria sau șuvițele care încadrează fața pot ajuta la mascarea secțiunilor prinse și pot face liftingul să pară mai natural.”

Și un ultim sfat, poate cel mai important: „Oamenii ar trebui, si să evite să doarmă cu această coafură sau să folosească elastice foarte strânse. Dacă vrei efectul de lifting în mod regulat, este mai bine să vorbești cu un stilist profesionist care îți poate arăta o modalitate mai sigură de a crea formă și lifting fără a pune presiune pe linia părului.”