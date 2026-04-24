Anne Hathaway a întors toate privirile la proiecția de gală a noului său film, „Mother Mary”, care a avut loc joi seară la Londra. Actrița a ales o creație spectaculoasă, cu aer gotic, semnată de designerul olandez Iris Van Herpen, o piesă ce provine din colecția de haute couture primăvară 2020.

O creație inspirată de neuroștiință

Rochia face parte dintr-o colecție prezentată pentru prima dată în ianuarie 2020, în cadrul Săptămânii Modei de la Paris. Inspirația a fost una cu totul specială, fiind în mare parte bazată pe „ilustrații din neuroștiință și organisme marine de mare adâncime”. Look-ul gotic a fost accentuat de țesătura neagră și de liniile complicate care, la o privire mai atentă, par să imite căile neuronale. Iar baza transparentă a creat un contrast puternic și intrigant, în timp ce mânecile lungi și ample au completat perfect fusta fluidă a rochiei.

Colecția „Sensory Sea”

Numele colecției din care face parte rochia este „Sensory Sea”.

Cum vine asta, mai exact? Ei bine, creațiile au avut la bază „două referințe interconectate: hydrozoa, organisme delicate de mare adâncime care și-au împrumutat tentaculele firave rochiilor sale, și ilustrațiile neurologului și patologului spaniol Santiago Ramón y Cajal”. O combinație cel puțin neașteptată, nu-i așa?

Accesorii discrete și un stilist de top

Pentru a completa ținuta, Hathaway a purtat o pereche de pantofi negri cu toc de la Aquazzura, cu un model ce amintește de o rețea. În materie de accesorii, actrița a optat pentru piese simple de la Bulgari, brand pentru care este ambasador global (și protagonista unor campanii din trecut). Dar în spatele acestui look se află stilista Erin Walsh, cea care a colaborat cu Hathaway atât pentru turneul de promovare „Mother Mary”, cât și pentru cel al filmului „The Devil Wears Prada 2”.

Contrastul dintre personaje

Limbajul vizual creat de Walsh pentru garderoba lui Hathaway este, pe bune, complet diferit pentru cele două filme. Pentru „Mother Mary”, stilul adoptă elemente fanteziste întunecate. Selecțiile din turneul de presă au evocat, si, un limbaj vizual de pop star eteric, favorizând momente de „method dressing” inspirate de personajul pe care Hathaway îl interpretează în film. Noul film, regizat de David Lowery, este o dramă psihologică despre o vedetă pop care se reîntâlnește cu fosta sa creatoare de costume și prietenă, interpretată de Michaela Coel, în ajunul concertului său de revenire.