Am crezut că am un core destul de puternic. Asta până am încercat Core Master, un dispozitiv care, la prima vedere, pare o simplă placă de echilibru. Realitatea? Am rezistat doar 10 secunde la prima încercare, spre amuzamentul soțului și al copiilor. Dar acest aparat, inventat de antrenorul Dean Varga, promite să revoluționeze antrenamentul pentru abdomen, așa că am decis să-l testez timp de o lună.

Ce este, de fapt, Core Master?

Dacă nu ai auzit de el, Core Master este un echipament surprinzător de simplu. Imaginează-ți o placă circulară care se balansează pe o bilă. Te sprijini pe ea cu mâinile sau antebrațele în loc să stai direct pe podea în timp ce faci plank. Pare banal, nu-i așa? Numai că lucrurile stau puțin diferit.

„Core Master este o placă de echilibru specializată, concepută pentru a transforma exercițiul tradițional de plank într-o activare dinamică a întregului corp”, explică Dean Varga, antrenor personal, specialist în performanță și fondatorul Core Master. „Fizic, este o placă ergonomică și elegantă, așezată deasupra unei bile pivotante sferice. Pentru a o folosi, îți plasezi antebrațele sau mâinile pe suprafața capitonată a plăcii și menții o poziție de plank, echilibrându-ți greutatea în timp ce placa se mișcă sub tine.”

Recomandari Am testat o lună masca LED de 299 dolari a lui Kendall Jenner. Iată ce s-a întâmplat

Se pare că prototipul a fost construit de Varga în garajul bunicii sale în 2016, iar lansarea oficială a avut loc în 2020, atrăgând rapid fani celebri precum Rio Ferdinand și Kirsty Gallacher.

Abdomen vs. Core, o diferență esențială

Înainte de a merge mai departe, hai să clarificăm ceva. Credeai că știi totul despre antrenarea abdomenului? Stai puțin. Lannay Dale-Tooze, antrenor personal la Gymshark, atrage atenția asupra unei confuzii frecvente.

„Este important să înțelegem diferența dintre abdomen și core”, notează ea. „Cei doi termeni sunt adesea folosiți interschimbabil, dar nu sunt același lucru. Abdomenul se referă la mușchii din partea din față și laterală a stomacului, în timp ce core-ul include întregul trunchi (abdominali, spate, pelvis și șolduri). Antrenarea întregului core întărește mușchii stabilizatori profunzi de sub suprafață, nu doar pe cei vizibili, ceea ce poate îmbunătăți postura, reduce riscul de accidentări și durerile.”

Recomandari Am testat 9 fonduri de ten pentru ten uscat care costă de la 22 de lire

Cum funcționează și ce beneficii aduce

Principiul este simplu: instabilitate controlată. „Spre deosebire de un plank pe podea, unde solul este stabil, Core Master se mișcă constant. Acest lucru forțează creierul să angajeze sistemul proprioceptiv (simțul intern al corpului de auto-mișcare și poziție). Pentru a rămâne la nivel, corpul trebuie să recruteze mușchii interni profunzi, adesea omiși în rutinele standard de sală”, spune Varga.

Acești mușchi stabilizatori profunzi sunt cruciali pentru susținerea coloanei vertebrale. „Mușchii profunzi ai core-ului, inclusiv transversul abdominal și multifidus, acționează ca o schelă naturală pentru coloană”, adaugă fondatorul. „Întărirea mușchilor din jurul coloanei poate ajuta la gestionarea și reducerea probabilității disconfortului lombar comun.”

Și, pe bune, eficiența este un mare plus. „Deoarece instabilitatea face antrenamentul mult mai intens, utilizatorii pot vedea îmbunătățiri semnificative ale forței core-ului într-o fracțiune din timpul necesar pentru exercițiile la sol”, promite Varga. Pe lângă asta, dispozitivul ajută la o postură mai bună, un aspect esențial pentru cei care petrec ore lungi la birou.

Recomandari Bridgerton sezonul 5 este oficial în producție și aduce un cuplu surpriză

Dar poate cel mai interesant aspect este forța funcțională. „Core Master este unic pentru că nu este vorba doar de a sta nemișcat”, explică Varga. „Odată ce stăpânești echilibrul de bază, poți începe să încorporezi înclinări, răsuciri, rulări și extensii. Acest lucru imită modul în care ne mișcăm în viața reală – ridicând copiii, întinzându-ne după cumpărături sau întorcându-ne în mașină – asigurându-te că ești puternic și stabil în orice direcție. Practic, face legătura între sală și viața de zi cu zi, asigurându-te că nu ești doar «puternic pentru un antrenament», ci puternic pentru viață.”

O lună de testare. Sincer.

Primele două săptămâni au fost o lecție de umilință. După eșecul inițial de 10 secunde, am urmat sfatul experților și am început cu plank în genunchi, cu mențineri de 5 secunde pentru a perfecționa forma. Surprinzător, la finalul primei săptămâni, puteam să-mi mențin poziția cu mai multă încredere. Am observat rapid că acesta este un antrenament pentru tot corpul – simțeam efortul nu doar în core, ci și în brațe, fesieri și picioare (un semn bun că activam mușchi noi).

La sfârșitul săptămânii a doua, am ajuns la 20 de secunde într-un plank complet.

Apoi a urmat provocarea reală. Varga a dezvoltat peste 100 de mișcări ce pot fi executate cu placa, așa că am început să le încerc. Am ales o rulare simplă și, din nou, am realizat cât de dificil este. Am revenit la exerciții pe genunchi pentru mișcări mai complexe precum mountain climbers, flotări și răsuciri oblice. Și oricine crede că a face asta pe genunchi e o scuză, ar trebui să încerce.

Intrând în a patra săptămână, încă mi se părea o provocare. Chiar credeam că forța mea era decentă, dar această experiență mi-a oferit o nouă apreciere pentru cei care reușesc să facă zeci de repetări pe acest dispozitiv. Core Master nu este pentru cei slabi de inimă, dar îl recomand? Un da hotărât. Orice necesită atâta rezistență și determinare aduce beneficii dincolo de cele fizice, construind o reziliență care se transferă în toate aspectele vieții.

Cât de des ar trebui folosit

Unul dintre cele mai bune lucruri la Core Master este că îți activează întregul core rapid, ceea ce înseamnă că nu trebuie să dedici sesiuni lungi pentru a vedea rezultate. Totuși, consecvența e cheia. „Deși consecvența este mai importantă decât durata, pentru cele mai bune rezultate, recomandăm ceea ce numim «antidotul de 180 de secunde»”, spune Varga. „Acest lucru implică folosirea Core Master pentru doar trei minute, o dată la două zile. Această explozie scurtă și de înaltă calitate este suficientă pentru a «reseta» coloana vertebrală și a menține stabilizatorii core-ului activi și angajați.”