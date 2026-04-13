Fosta mare tenismenă Maria Sharapova și designerul de modă Gabriela Hearst au investit într-un nou brand de suplimente hormonale pentru femei, numit Amulet. Amulet a fost lansat discret în martie cu produsul său de bază, Daily Cycle Support, un supliment conceput pentru a susține echilibrul hormonal feminin și pentru a promova energia, starea de spirit și performanța cognitivă pe parcursul întregului ciclu menstrual.

„Cobaiul casei” a devenit investitor

Brandul face parte din portofoliul Squared Circles, o companie cofondată de Alexander Gilkes, soțul Mariei Sharapova. Iar povestea din spatele deciziei sale este, pe bune, una personală, Sharapova fiind numită și consilier strategic al Amulet. „Am fost cobaiul casei pentru mai multe dintre brandurile pe care Squared Circles le-a lansat. Apoi, acum aproximativ un an și jumătate, am început să primim aceste jeleuri prin poștă, iar [Alexander Gilkes] mi-a zis: «Vreau să le încerci pentru gust și să vezi cum te simți». Așa s-a născut Amulet. Le-am luat câteva săptămâni și am început să observ o diferență în sănătatea ciclului meu și a hormonilor mei, și sunt, si, din ce în ce mai conștientă și interesată de sănătatea femeilor și de suplimente, mai ales că mă apropii de 40 de ani și pur și simplu am fost entuziasmată de brandul pe care îl construiau.”

Aceasta este prima dată când sportiva face o investiție personală într-unul dintre brandurile dezvoltate de compania soțului ei, care mai deține mărci precum Magic Molecule, Freaks of Nature, Algae Cooking Club și SwimClub.

De la Formula 1 la sănătatea de după 40 de ani

Pentru Sharapova, trecerea de la performanța sportivă la viața de mamă și antreprenoare a adus o nouă perspectivă asupra importanței sănătății. Până la urmă, lucrurile se schimbă. „Corpul meu a fost întotdeauna important pentru mine, deoarece a fost mașina mea de Formula 1 pe parcursul celor peste 20 de ani de carieră în tenis, unde am înțeles cu adevărat performanța de vârf și ce înseamnă să concurezi zilnic la un nivel foarte înalt”, explică ea. „Iar apoi, după ce m-am retras din sport, am devenit mamă, am trecut printr-o sarcină, începi să recunoști și să conștientizezi că nu mai ești o adolescentă. Nu mai ești la prima tinerețe. Așa că începi să te gândești la conservare și la sănătatea ta înainte să apară problemele, înainte să te îmbolnăvești.”

Viziunea Amulet: mai multe zile bune în fiecare lună

Suzanne Stockbridge, CEO-ul Amulet și fost manager general la SpoiledChild (un brand al Oddity), subliniază că abordarea companiei este una proactivă, nu reactivă. „Prea mult timp, soluțiile pentru sănătatea femeilor au fost reactive, fragmentate și concentrate îngust pe ameliorarea simptomelor. Amulet a fost construit în jurul unei viziuni diferite: să ajute femeile să performeze mai constant pe parcursul întregului ciclu. Începând cu Daily Cycle Support, creăm o platformă menită să ofere femeilor mai multe zile bune în fiecare lună.”

Dar v-ați gândit vreodată câte zile cu adevărat optime are o femeie lunar?

Cercetările interne de consum realizate de Squared Circles sugerează că multe femei experimentează doar aproximativ 10 zile cu adevărat optime pe lună din cauza fluctuațiilor hormonale naturale, deși se așteaptă de la ele să performeze constant la muncă, la antrenamente și în viața personală.

Cum funcționează și cine mai e la bord

Produsul emblematic al Amulet, Daily Cycle Support, este formulat cu două ingrediente active bio-identice: lactoferină și creatină. Brandul susține că acestea acționează în sincronizare cu ritmurile hormonale determinate de estrogen pentru a susține o performanță mai constantă. Implicarea designerului Gabriela Hearst a venit natural, prin intermediul prieteniei cu Sharapova. „Maria ne-a făcut legătura cu Gabriela. Sunt prietene de ceva vreme și, având în vedere că ambele se concentrează pe o misiune de performanță și emancipare feminină, ne-am gândit că ar fi grozav să aducem la bord mai multe femei care întruchipează ideea și misiunea noastră de a oferi femeilor mai multe zile bune și de a le sprijini să fie la apogeu în fiecare zi”, a declarat Suzanne Stockbridge. E drept că termenii financiari ai investiției nu au fost făcuți publici, însă implicarea a două nume atât de puternice arată un pariu serios pe viitorul acestui segment de piață.