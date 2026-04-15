Casa de modă Vivienne Westwood face echipă cu producătorul englez de încălțăminte George Cox pentru a marca 75 de ani de la apariția celebrului pantof „brothel creeper”. Colaborarea aduce o colecție unisex în ediție limitată, cu prețuri care ajung la 495 de lire sterline.

O colaborare cu istorie

Inițiativa de a relua parteneriatul a venit chiar de la George Cox, compania care a creat primul model de pantof creeper în 1949. Un purtător de cuvânt al casei Westwood a confirmat interesul reciproc. „Ne doream de ceva timp să lucrăm din nou cu ei, așa că a fost o oportunitate excelentă să facem asta. Există o istorie lungă între cele două companii.” Iar legătura lor a început la începutul anilor ’70, când pantofii George Cox au apărut pentru prima dată în magazinul Let It Rock, primul butic deschis de Westwood și partenerul ei, Malcolm McLaren, în 1971. McLaren cumpărase o pereche de la Mr Freedom, un alt butic londonez, „și astfel au devenit parte a look-ului punk. Am continuat să lucrăm cu George Cox la alte stiluri de-a lungul anilor ’80 și la începutul anilor ’90, dar nu am mai lucrat cu ei de atunci”, a adăugat purtătorul de cuvânt.

Ce aduce nou colecția aniversară

Colecția Vivienne Westwood x George Cox include trei siluete, adaptate pentru o nouă generație. Ce înseamnă asta, mai exact, pentru fanii brandului? Purtătorul de cuvânt al mărcii a oferit detalii despre procesul de creație: „Ne-am jucat cu tălpi groase din crep, piele de șarpe maro sau fețe din piele în două tonuri, alb și negru, cu detalii de împletitură dublă. Am adăugat curele supradimensionate, detalii cu catarame și branding-ul nostru auriu la stilul de pantof monk pentru a le aduce la zi cu estetica noastră actuală.” Până la urmă, esența a rămas aceeași. „Dar, în esență, sunt fideli spiritului original, sfidător, al celor care i-au purtat înainte ca un semn de auto-exprimare și apartenență.”

Un tribut adus subculturilor

Noile modele sunt un tribut adus stilurilor tradiționale purtate de teddy boys, punkiști și alte subculturi ale clasei muncitoare (o adevărată emblemă a rebeliunii). E drept că moștenirea este uriașă, iar reprezentanții George Cox au subliniat acest lucru. „Amprenta lui Vivienne Westwood asupra modei și subculturii britanice este de o vastitate de neînțeles. Să ne reunim din nou într-un proiect după 50 de ani este un testament al acestei moșteniri și al puterii de a continua să inspire oamenii de astăzi și pentru veacurile ce vor urma.”

O declarație puternică.

Prețuri și disponibilitate

Colecția este deja disponibilă în buticurile Vivienne Westwood și pe site-ul oficial al brandului. Și, fireste, prețurile sunt pe măsură. Modelul derby costă 450 de lire sterline, în timp ce stilurile monk și pointy monk ajung la 495 de lire sterline. Toate modelele din colecție sunt unisex.