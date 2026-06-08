Te-ai săturat să dai scroll la nesfârșit pe platformele de streaming în căutarea a ceva care să te relaxeze cu adevărat? Răspunsul tocmai a aterizat pe ecranele noastre. Comedia iconică a anilor 2000, „St Trinian’s”, împreună cu continuarea sa plină de peripeții, sunt acum disponibile pe Netflix și fac deja furori printre abonați.

Să fim serioase, uneori chiar nu avem energie pentru drame psihologice complicate sau documentare sumbre. Vrem doar să ne amintim de anii adolescenței, de rebeliunea aia pură și de machiajul cu tuș negru intens pe care toate am încercat să îl copiem măcar o dată. Această lansare îți rezolvă exact problema serii de vineri, oferindu-ți acea doză de confort vizual de care toate avem nevoie după o săptămână plină la birou sau cu copiii.

O distribuție absolut impresionantă

Povestea fetelor rebele de la un pension britanic care fac orice să își salveze școala de la faliment nu este tocmai nouă. Bazat pe desenele clasice ale lui Ronald Searle, filmul lansat inițial în 2007 este un remake al originalului din 1954. Iar ceea ce îl face cu adevărat special, dincolo de glumele ușurele, este lista absolut fabuloasă de actori.

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Îi vei revedea pe ecrane pe Gemma Arterton, Celia Imrie, Anna Chancellor, Stephen Fry, Colin Firth și Rupert Everett. Așa cum se arată într-o recenzie publicată recent de Hellomagazine, fetele pun la cale un plan nebunesc pentru a intră la un concurs televizat găzduit la Național Gallery, cu unicul scop de a fura un tablou celebru. Și nu se opresc aici, pentru că în a doua parte pleacă fix în căutarea unei comori piraterești ascunse.

Părerea criticilor versus realitatea publicului

Numai că lucrurile stau puțin diferit când vine vorba de părerea specialiștilor din industrie. La vremea lansării, recenziile au fost de-a dreptul nemiloase cu această producție.

Publicația Empire a catalogat pelicula drept „îngrozitor de stângace”, în timp ce The Guardian i-a acordat o singură stea, numind-o „siropoasă, învechită, lipsită de umor și crasă”.

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Dar cine mai ascultă de critici când publicul adoră pur și simplu povestea? La aproape douăzeci de ani de la lansare, pelicula a devenit un adevărat clasic de cult. Pe rețelele sociale, fanii sunt în extaz și lasă comentarii pline de nostalgie.

„Sincer am uitat cât de hilar este St Trinian’s. Este un film atât de iconic.” – Utilizator anonim, Rețea socială

„St Trinian’s chiar este un film excelent.” – Fan al seriei, Rețea socială

Ce poți face tu weekendul acesta? Pregătește niște popcorn, pune-ți pijamalele preferate și dă play. Rămâne doar de văzut dacă algoritmul Netflix va fi suficient de convins de aceste noi cifre de audiență încât să finanțeze vreodată o a treia parte a poveștii. Până atunci, măcar știm clar la ce ne uităm diseară.