Natalie Portman a împlinit 45 de ani și se pregătește pentru un nou capitol major în viața ei. Celebra actriță este însărcinată cu al treilea copil, la scurt timp după ce a trecut printr-un divorț intens mediatizat.

Te-ai gândit vreodată cum arată o reinventare completă după 40 de ani? Povestea ei ne arată clar că viața nu se oprește după o despărțire dureroasă, ba chiar poate veni cu surprize la care nu te-ai fi așteptat niciodată. Pentru noi, femeile, este o dovadă că mereu există loc pentru un nou început.

De la fetița din Léon la o nouă viață

Știm cu toatele că Natalie a crescut practic sub lumina reflectoarelor. Avea doar 12 ani când a debutat în „Léon: The Professional” în 1994, catapultând-o direct spre celebritate. Apoi a urmat rolul iconic din Star Wars în 1999 și diploma de la prestigioasa universitate Harvard obținută în 2003. Dar dincolo de cariera impresionantă, viața ei personală a fost mereu plină de transformări.

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Așa cum a relatat recent Hellomagazine într-un material dedicat evoluției sale, actrița stabilită acum la Paris a anunțat în aprilie 2026 că așteaptă primul ei copil cu noul partener, producătorul muzical francez Tanguy Destable. Această veste a venit la scurt timp după ce, în februarie 2024, a finalizat divorțul de fostul soț, Benjamin Millepied.

Chiar dacă timpul trece, ea își păstrează simțul umorului. Într-o postare pe Instagram cu o fotografie din anii ’80 în care apare alături de verișoara ei, actrița a notat simplu:

„La mulți ani verișoarei mele Daniella! Nu s-au schimbat prea multe.” – Natalie Portman, actriță

Maternitatea și curajul de a o lua de la capăt

Iar lucrurile chiar s-au mișcat într-un ritm alert pentru ea. Actrița din „Black Swan” mai are doi copii din fosta căsnicie: pe Aleph, născut în iunie 2011, la doar câteva luni după ce a câștigat premiul Oscar, și pe Amalia, născută în februarie 2017.

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Cifrele și anii sunt doar detalii pe hârtie.

Și totuși, să îți refaci viața alături de un alt partener și să te pregătești pentru un nou bebeluș la 45 de ani este o dovadă pură de curaj. Este acea confirmare de care multe dintre noi avem nevoie atunci când simțim că am ratat vreun tren imaginar al societății.

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Cum va îmbina actrița viața de mamă a trei copii cu viitoarele proiecte de la Hollywood, mai ales acum când locuiește în Franța. Până atunci, povestea ei ne demonstrează că poți să îți rescrii propriul scenariu exact atunci când simți nevoia.