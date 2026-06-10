Documentarul „aka Charlie Sheen” a avut premiera pe Netflix pe 10 septembrie, aducând în prim-plan o versiune sobră și neașteptat de asumată a actorului. Regizat de Andrew Renzi, proiectul explorează viața tumultuoasă a starului din „Doi bărbați și jumătate”, alături de lansarea simultană a cărții sale autobiografice.

Dincolo de curiozitatea pe care o avem uneori pentru dramele de la Hollywood, povestea de aici este de fapt despre preluarea controlului asupra propriei vieți. Să îți asumi greșelile trecutului, dar să pui limite clare despre ce ești dispusă să împarți cu lumea, e o lecție de trasabilitate pe care o putem aplica oricând în propriile noastre relații.

De-a lungul anilor, imaginea lui Sheen a fost definită aproape exclusiv de consumul de droguri și prăbușiri mediatizate. Propuneri pentru documentare au curs constant, dar actorul a refuzat sistematic să participe la proiecte care căutau doar să scormonească în dramele vechi.

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Limite clare și o memorie de invidiat

Într-un interviu recent, Sheen a explicat că starea sa actuală de sobrietate i-a permis să abordeze onest subiecte grele. Iar când a venit vorba de alegerea regizorului, a contat enorm chimia de la prima întâlnire în persoană, singura pe care a acceptat-o.

„Am văzut un tip care nu era interesat de o mulțime de rahaturi de tabloid. Am văzut un tip care nu era acolo să exploateze nimic, care era acolo să celebreze chestiile țări și să fie sensibil, dar onest și minuțios, cu chestiile mai puțin țări.” – Charlie Sheen, Actor

Pentru a contura o imagine reală, departe de zvonurile exagerate, regizorul a apelat la arhive. A folosit filme Super 8 din anii ’70 și ’80, din copilăria lui Sheen, unde apar fratele său Emilio Estevez și prieteni precum actorii Sean și Chris Penn.

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Și totuși, un detaliu l-a surprins masiv pe Renzi. El a glumit spunând că actorul are un „creier de Fecioară”, lăudându-i memoria incredibilă. Până și Sheen a recunoscut că amintirile sale nu ar trebui să fie intacte și disponibile după trecutul său legat de droguri.

Dar actorul a știut exact unde să tragă linia. Când un reporter l-a întrebat despre sănătatea și finanțele sale, Sheen a fost vizibil iritat. Răspunsul lui? Unul genial, pe care sincer, ar trebui să îl folosim și noi când primim întrebări intruzive de la cunoscuți: „Mi-ai pune întrebarea asta la o petrecere, la cină, de față cu părinții mei?”.

Decizii de afaceri și absențe notabile

Așa cum a relatat Theblast într-un material detaliat, lansarea documentarului s-a suprapus aproape perfect cu publicarea memoriilor sale.

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Cartea „The Book of Sheen: A Memoir” a ieșit pe piață pe 9 septembrie la editura Gallery Books, cu doar 24 de ore înaintea documentarului de pe Netflix. Sheen a recunoscut că a cerut mai mult spațiu între cele două lansări, dar a primit doar o zi distanță, decizia fiind una strict de afaceri din partea platformei de streaming. Numai că surpriza a venit din altă parte. Versiunea audio a cărții, narată chiar de el, a vândut de trei ori mai mult decât formatul fizic, ducând titlul pe lista bestsellerurilor New York Times.

Nu toată lumea a vrut să participe la această retrospectivă. Tatăl său, Martin Sheen, și fratele Emilio au refuzat politicos să apară, deși regizorul le-a arătat un montaj brut din prima parte pentru a-i convinge de calitatea materialului.

„Tata a avut o reacție atât de specifică la el. A spus: Nu ai nevoie de mine. Nu ai nevoie de mine cel de azi. Îl ai pe acel mine cu adevărat interesant și chipeș. Așa vreau să fiu în documentar.” – Charlie Sheen, Actor

În schimb, Sean Penn a fost o prezență constantă și i-a trimis regizorului feedback-ul său preferat: „Ai făcut ceva ce nu am mai văzut până acum. Este la fel de unic și inegalabil precum este Charlie Sheen.”

Atenția se mută acum pe cifrele de audiență pe care platforma de streaming le va raporta la finalul lunii. Până atunci, întrebarea deschisă este dacă publicul larg este cu adevărat pregătit să accepte o versiune vindecată a unui om pe care l-a privit atâția ani doar ca pe un spectacol tragic.