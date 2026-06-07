Nunta regală a weekendului a adus în prim-plan o poveste de dragoste discretă, dar plină de detalii superbe. Peter Phillips, nepotul regretatei Regine Elisabeta a II-a, s-a căsătorit sâmbătă cu Harriet Sperling, o asistentă medicală din sistemul NHS, în vârstă de 45 de ani. Ceremonia a avut loc la biserica All Saints din Kemble, Cirencester, foarte aproape de locul unde mireasa a copilărit.

Te-ai gândit vreodată cum e să intri într-o familie cu un istoric atât de greu? Sincer, dincolo de strălucirea titlurilor, vorbim aici despre o femeie care a știut să navigheze impecabil o situație complexă. Când soțul tău face parte din cea mai mediatizată familie din lume și amândoi veniți cu copii din relații anterioare, presiunea e uriașă. Harriet ne arată însă cum poți onora subtil tradiția, păstrându-ți în același timp un aer proaspăt și personal.

Un tribut emoționant ascuns printre flori

Știi deja că regulile nescrise ale casei regale britanice dictează adesea alegerile vestimentare. Dar alegerea buchetului a fost pur și simplu o declarație de iubire pentru bunica mirelui. Așa cum a relatat Hellomagazine într-un material publicat recent, mireasa a ales să includă lăcrămioare în buchetul ei. Această floare cu formă de clopoțel și parfum dulce era preferata Majestății Sale și crește chiar în grădinile de 39 de acri ale Palatului Buckingham.

Recomandări Peter Phillips se casatoreste cu Harriet Sperling. O noua nunta regala britanica.

Lăcrămioarele au o semnificație istorică grea, fiind prezente la nunta Reginei cu Prințul Philip în 1947 și la aranjamentele pentru Încoronarea din 1953.

Iar tradiția nu s-a oprit aici. Harriet a adăugat și o mică crenguță de mirt, un obicei respectat de miresele regale de generații întregi.

„Lăcrămioarele au fost solicitate pentru conotația lor regală. Mirtul este un simbol al frumuseții, grației și iubirii și a fost solicitat pe aceeași bază. Este întotdeauna inclus în fiecare buchet de nuntă regală.” – Millie Richardson, Florist

Rochia spectaculoasă și o decizie neașteptată

La capitolul ținută, mireasa a mers pe o rochie tip coloană, cu decolteu și mâneci din dantelă, plus o trenă dramatică semnată de designerul Emilia Wickstead. Numai că marea întrebare a tuturor a fost legată de tiara. Deoarece Prințesa Anne a refuzat titlurile pentru copiii ei în 1977, Harriet nu a primit un titlu regal prin căsătorie.

Recomandări Nuntă regală fără o parte din familie. Peter Phillips și Harriet Sperling au decis.

În 2008, prima soție a lui Peter, Autumn Kelly, purtase tiara antică Festoon a Prințesei Anne. simplu să ceri bijuteriile familiei când ești a doua soție, Totuși, cu binecuvântarea Prințesei Regale, Harriet a purtat o tiara vintage uluitoare cu diamante și perle. Aceasta a fost împrumutată de la Pragnell, același bijutier britanic care i-a creat inelul de logodnă și cerceii de nuntă.

Și domnișoarele de onoare au avut un aer aparte. Alaiul nupțial a inclus fiicele adolescente ale lui Peter din prima căsătorie, Savannah (15 ani) și Isla (14 ani), alături de fiica lui Harriet, Georgina.

„Vor purta nigella deoarece este o floare potrivită sezonului și lui Harriet îi place albastrul. Ea iubește nuanța albastru deschis a cerului.” – Millie Richardson, Florist

Printre invitați s-au numărat Prințesa Anne și Căpitanul Mark Phillips, tatăl vitreg Viceamiralul Sir Timothy Laurence, sora lui, Zara Tindall, și soțul ei, Mike. Regele Charles și Regina Camilla au fost prezenți, la fel ca Prințul și Prințesa de Wales, Ducele și Ducesa de Edinburgh, dar și Prințesele Beatrice și Eugenie împreună cu soții lor, Edoardo Mapelli Mozzi și Jack Brooksbank.

Recomandări Harriet Sperling, asistentă medicală și mamă singură, intră în familia regală britanică. Stilul său redefinește eleganța.

Acum, după ce toată familia extinsă a participat la acest eveniment, rămâne de văzut cum se va adapta Harriet la viața sub lupa publică. Dincolo de detaliile superbe ale nunții, integrarea în această familie mixtă și regală necesită timp și foarte mult tact.