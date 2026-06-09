Serena Williams a revenit oficial pe un teren de tenis competițional și a câștigat primul ei meci după o pauză de patru ani. Sub soarele după-amiezii de la Londra, pe iarba de la Queen’s Club, sportiva de 44 de ani a obținut o victorie clară cu 7-6, 6-2 la dublu, având-o alături pe Victoria Mboko, o adolescentă canadiană cu 25 de ani mai tânără. Au învins capii de serie numărul trei, perechea formată din Nicole Melichar-Martinez și Erin Routliffe.

Te-ai gândit vreodată că după o anumită vârstă sau după ce devii mamă trebuie să pui pe pauză pasiunile tale mari? Ei bine, revenirea Serenei ne arată fix contrariul. Miza aici nu este doar un trofeu la dublu, ci demonstrația vie că poți să te întorci la ceea ce iubești, chiar și cu emoții sau greșeli, avându-i pe cei mici în tribună. Pentru prima dată, ambele ei fiice, Olympia de opt ani și Adira de doi ani, au putut să o vadă jucând de la marginea terenului.

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O pauză lungă și o întoarcere relaxată

Ca să înțelegem exact momentul, trebuie să privim puțin în urmă. Legendara jucătoare cu 23 de titluri de grand slam nu mai concurase de la US Open din 2022. Acela a fost turneul care a urmat anunțului ei celebru că „evoluează” departe de acest sport. Iar Independent a relatat luni dimineața că revenirea pe teren a fost plănuită de luni de zile, încă de când Serena a reintrat în programul anti-doping al sportului în noiembrie anul trecut.

Și totuși, cum a arătat meciul? nu a fost perfect, dar a fost plin de bucurie. Serena a recunoscut că a avut emoții și și-a acordat singură o notă de „C minus”, spunând că e loc destul de îmbunătățire. Au fost erori, lovituri de dreapta ratate și o rugină absolut de înțeles după atâta timp. Dar abilitățile de bază nu au dispărut absolut deloc.

Serviciul ei a adus o putere lipsită de efort, ajungând la un moment dat la 120 de mile pe oră. Mai mult, a închis meciul cu ași consecutivi. Colega ei de dublu, numărul 9 mondial, a fost pur și simplu impresionată de felul în care s-a mișcat pe teren.

„Este amuzant, pentru că au fost momente în meci în care ne ziceam, oh, asta nu merge grozav. Dar înțeleg. Se simte că am fost departe de nivelul nostru. este grozav să știi că ai atât de mult loc de îmbunătățire și ai motivația de a deveni mai bună.” – Victoria Mboko, jucătoare de tenis

Ce ne învață această revenire

Dincolo de scor, atitudinea a făcut toți banii. Serena a glumit chiar pe teren, spunând că nu avea nimic mai bun de făcut acasă. A vrut să joace la Queen’s Club pentru că înainte era un turneu destinat exclusiv bărbaților, iar acum a simțit că este un moment special.

„am avut emoții, dar nu m-am gândit cu adevărat la asta. Nu m-am gândit cu adevărat la faptul că am emoții. Doar m-am gândit să mă distrez, ceea ce am și făcut astăzi.” – Serena Williams, jucătoare de tenis

Iar lecția pe care ne-o predă este una extrem de simplă și aplicabilă pentru oricare dintre noi, indiferent de domeniu.

„A fost atât de distractiv. Poți face orice la orice vârstă.” – Serena Williams, jucătoare de tenis

Acum, marea întrebare care rămâne pe buzele tuturor este dacă o vom vedea la Wimbledon. O participare pe tabloul de dublu, probabil pe baza unui wildcard, pare o formalitate, deși sportiva susține că încă o ia zi cu zi și nu a luat o decizie finală. Până atunci, Serena și Victoria vor juca în turul doi împotriva perechii formate din Leylah Fernandez și Laura Seigemund, meci care va arăta exact la ce nivel fizic se află fosta campioană.