La petrecerea Chronicle de la editia aniversara de 25 de ani a Festivalului Tribeca, covorul rosu nu a mai fost dominat de actorii clasici. Locul lor a fost luat de creatori de continut, antreprenori în moda și vedete de podcasturi.

Te-ai gandit vreodata de ce petreci mai mult timp ascultand un podcast când speli vasele sau urmarind un tutorial de machiaj pe telefon, decat uitandu-te la un film clasic? Exact asta este miza noii ere a divertismentului. Puterea nu mai este la marile studiouri de film, ci la oamenii obisnuiti care au construit comunitati reale. Iar asta înseamnă ca tu, prin simplul fapt ca dai un follow sau un like, decizi cine devine urmatoarea mare vedeta.

Până nu demult, reteta succesului era simpla. Trebuia sa fii descoperit de o televiziune sau de un producator important pentru a ajunge pe ecrane. Numai ca lucrurile stau cu totul altfel acum.

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O noua generatie de vedete

La evenimentul „Emerging Icons at Tribeca” s-au adunat nume care, acum un deceniu, probabil nu ar fi stat la aceeasi masa. Printre invitati s-au numarat comedianta Delaney Rowe, personalitatea media Tinx, creatorul și intervievatorul Davis Burleson, antreprenoarea în moda Jessica Wang și celebrii chefi Clinton Kelly și Michael Symon, starurile din „Chewed Up”.

Toti acesti oameni au un numitor comun de baza. Au o conexiune directa cu publicul lor pe multiple platforme.

Așa cum se arata intr-o analiza publicata recent de Theblast, liniile care separa celebritatile de antreprenori și creatori au devenit extrem de estompate. Și acest fenomen nu se întâmplă doar peste ocean. Il vedem clar și la noi în România, unde creatorii tai preferati de pe Instagram sau TikTok lanseaza branduri de haine, scriu carti sau umplu sali de spectacole, transformand un simplu cont de social media intr-un business în toata regula.

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De ce tehnologia nu va inlocui povestile bune

Compania Chronicle, fondata de Aaron Sisto, Scott Greenberg și Ollie Lewis, lucreaza exact la intersectia dintre tehnologie, media și creșterea audientei. Și totusi, chiar daca se vorbeste enorm despre inteligenta artificiala în ultima vreme, fondatorii nu robotii vor prelua complet fraiele.

„Aud o multime de oameni în San Francisco AI ca o modalitate de a perturba Hollywood-ul traditional. Aceasta este oarecum mentalitatea de aici, ideea ca urmatorul Pixar va fi complet automatizat de AI de sus până jos. Dar dupa ce am fost în aceasta lume, am investit în ea și am vazut tehnologia, nu o cumpar.” – Aaron Sisto, co-fondator și CEO Chronicle

Problema reala nu este cum producem continutul.

„Continutul nu este de fapt punctul nevralgic sau blocajul. Este marketingul și distributia.” – Aaron Sisto, co-fondator și CEO Chronicle

Cine face regulile acum

Aici intervine partea cu adevarat interesanta pentru noi, cele care consumam acest continut zi de zi pe telefoane.

„Publicul traieste acum în locuri complet diferite. Ei traiesc pe aceste platforme sociale pe care studiourile nu le controleaza și, din cauza asta, studiourile nu mai sunt paznicii. Platformele și algoritmii sunt.” – Aaron Sisto, co-fondator și CEO Chronicle

Viitorul divertismentului pare sa apartina celor care au început cu nimic mai mult decat o simpla camera și o conexiune la internet. vom vedea cat de repede se vor adapta marile retele de televiziune la aceasta realitate, inainte sa piarda definitiv cursa pentru atentia noastra.