Săptămâna aceasta se anunță a fi un adevărat maraton pentru familia regală britanică. Regele Charles și Regina Camilla prezintă noile drapele de luptă pentru Grenadier Guards la Palatul Buckingham, chiar înaintea faimoasei parade dedicate zilei de naștere a suveranului.

Ți s-a întâmplat vreodată să ai calendarul atât de plin încât să fii nevoită să pleci mai devreme de la o nuntă importantă din familie? Dincolo de coroane și protocoale, membrii familiei regale sunt, o familie extinsă care încearcă să jongleze zilnic cu obligațiile profesionale rigide și evenimentele personale.

Program încărcat și momente de familie

Așa cum a relatat marți dimineața Hellomagazine, agenda lor este plină ochi. Charles și Camilla trebuie să echilibreze constant datoriile de stat cu viața de familie. Un exemplu perfect este nunta lui Peter Phillips cu Harriet Sperling, organizată la biserica All Saints din Cirencester. Deși suveranii au fost prezenți la ceremonia religioasă, ei au fost nevoiți să sară peste recepție din cauza unui angajament necesar care nu suporta amânare. Când datoria publică te cheamă, chiar și tortul de nuntă trebuie să aștepte.

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Iar programul nu se oprește deloc aici. Prințesa Anne participă la o reuniune a Jocurilor Olimpice din 1976 la Londra, merge la dineul anual de premiere al Worshipful Company of Engineers și dezvelește un memorial la cimitirul militar Brookwood din Woking, Surrey. La Castelul Windsor are loc, în paralel, o ceremonie de învestitură.

Situații neprevăzute la tot pasul

Dar oricât de bine ar fi planificat totul de echipele de comunicare, imprevizibilul lovește mereu. chiar și la nivel regal apar mici gafe care te fac să zâmbești și să te simți mai puțin vinovată pentru propriile stângăcii. În timpul unei vizite la Warehouse Community Centre din Irlanda de Nord, regele a încercat să taie o felie de tort, dar lucrurile nu au mers tocmai conform planului. că te regăsești perfect în momentul ăla când încerci să fii grațioasă la o petrecere și scapi cuțitul în prăjitură?

Cifrele și programul strict nu te protejează de momentele amuzante.

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Regina Camilla a avut și ea parte de o surpriză dulce în Conway Square, fiind surprinsă pe cameră în timp ce evita elegant o linsătură entuziastă din partea unui cățeluș. Sunt exact acele mici momente de haos care ne amintesc că toți suntem oameni. Între timp, pe continent, președintele Germaniei, Frank-Walter Steinmeier, își începe vizita de stat în Olanda, unde Prințesa Amalia participă la banchetul oficial de marți seara.

Ce poți face tu cu propriul calendar

Dacă te simți copleșită de propriul tău program, poate e momentul să iei o pauză și să accepți că nu poți fi prezentă absolut peste tot. Renunță la vinovăția că ai plecat mai devreme de la o petrecere ca să te odihnești pentru ședința de a doua zi, exact cum au procedat și suveranii britanici. Fă-ți un plan clar și permite-ți să zâmbești când lucrurile nu ies perfect la milimetru.

Parada oficială a regelui are loc sâmbătă, iar ochii lumii vor fi ațintiți pe balconul de la Buckingham. Până atunci, organizatorii pun la punct ultimele detalii pentru ca ceremonia militară să decurgă fără nicio eroare tehnică.