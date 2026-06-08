Știi momentul ăla când te gândești cum să îți organizezi nunta fără să o iei razna cu zeci de telefoane pentru confirmări? Bubu Cernea și actrița Elena Mogîldea tocmai ne-au dat o lecție de stil și eficiență. Cei doi au spus „DA” duminică la cununia religioasă, urmată de o petrecere care a umplut rapid rețelele sociale de imagini spectaculoase.

De ce ne inspiră povestea lor chiar acum? Pentru că demonstrează că nu trebuie să te grăbești să bifezi toate etapele deodată pe repede înainte. Poți să îți iei timpul necesar pentru a construi evenimentul visurilor tale, exact așa cum simți tu, iar deciziile deștepte de organizare îți salvează o mulțime de nervi.

Rochia de vis și invitații de top

Dacă dăm timpul puțin înapoi, vedem că Bubu și Elena, actriță cunoscută din serialul Ana, mi-ai fost scrisă în ADN, au făcut cununia civilă în urmă cu patru ani. Sunt împreună de opt ani în total. Dar abia acum au simțit că e momentul perfect pentru marea petrecere cu toți prietenii.

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Iar ținutele au fost pe măsură. Elena a ales o rochie de mireasă tip sirenă care i-a evidențiat perfect silueta, completată superb de un voal lung din dantelă. Mirele a mers pe o variantă clasică și foarte elegantă.

Pe lista de invitați s-au numărat nume grele, exact cum a relatat recent Click într-un material dedicat evenimentului. Smiley, Gina Pistol, Horia Brenciu, Theo Rose, Pavel Bartoș, Ana Baniciu, Vlad Musta, Raluka și Irina Rimes au fost doar câțiva dintre cei prezenți. Cristina Ciobănașu a avut chiar rolul special de domnișoară de onoare.

Secretul unei organizări fără stres

Dar hai să fim sincere, partea cea mai grea la o nuntă este organizarea efectivă. Cum au scăpat ei de haos? Au apelat la Geta Ungurean, un specialist în domeniu, pentru a pune cap la cap fiecare mic detaliu.

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Și au mai făcut ceva extrem de inteligent. Au renunțat complet la invitațiile clasice pe hârtie. Au optat pentru o variantă digitală interactivă, cu animații și detalii actualizate în timp real. Invitații trebuiau doar să dea un simplu click pe „Da, cu drag” sau „Din păcate, nu”. Simplu, ecologic și fără absolut nicio bătaie de cap pentru miri.

La capitolul distracție, muzica a fost asigurată de Damian Drăghici și trupa Zdob și Zdub. Numai că surpriza serii a venit chiar din familie. Crina Mardare, mama mirelui, a susținut un moment artistic care a ridicat efectiv toată sala în picioare.

Acum urmează probabil binemeritata lună de miere pentru cei doi proaspăt însurăței. Așteptăm să aflăm ce destinație exotică vor alege pentru a se relaxa după toată această agitație minunată.