Știi momentul acela când crezi că moda a epuizat toate surprizele, iar apoi cineva apasă butonul de derulare înapoi? Exact asta s-a întâmplat la Grand Prix-ul de Formula 1 din Monaco. Kim Kardashian a atras toate privirile într-o rochie neagră Gucci absolut spectaculoasă, venită să îl susțină pe iubitul ei, pilotul Ferrari Lewis Hamilton. Piesa de rezistență nu a fost doar spatele gol, ci un detaliu mult mai curajos.

O siluetă care rescrie regulile

Iar dacă te întrebi de ce ne pasă nouă de o ținută purtată pe un iaht de lux, răspunsul este simplu. Se pare că silueta „Bumster” a anilor 2000, cu talie extrem de joasă și lenjerie la vedere, își face o revenire în forță. Gândește-te la asta ca la o declarație de asumare a propriului corp, o dovadă clară că piesele care subliniază formele naturale își recâștigă locul în tendințe.

Și totuși, cine a purtat-o prima? Așa cum menționează Hellomagazine într-un material recent, detaliul riscant cu logo-ul „G” încrustat cu cristale pe tanga a fost conceput inițial de Tom Ford pentru Gucci la începutul anilor 2000. Rochia a fost văzută prima dată pe podium pe nimeni alta decât Kate Moss, în timpul prezentării Gucci toamnă/iarnă 2026, care a marcat colecția de debut a lui Demna pentru casa de modă. Dacă modelul britanic a optat atunci pentru bucle blonde lejere și cercei cu diamante, Kim a ales un aer mai sofisticat. Vedeta și-a prins părul negru într-un coc elegant cu șuvițe care îi încadrau fața, completat de un machiaj cu ochi conturați și buze lucioase.

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Inspirație din istoria cinematografiei

Să fim sincere, acest stil împarte mereu opiniile. Vorbim despre acele croieli care coboară sub linia șoldurilor pentru a expune partea superioară a spatelui. Numai că estetica are rădăcini mult mai vechi. Creația Gucci ne amintește direct de actrița franceză Mireille Darc și celebra ei rochie neagră din filmul „Marele blond cu un pantof negru” din 1972, unde spatele gol era accentuat elegant de un lanț auriu.

Dar maratonul vestimentar nu s-a oprit aici. Ajunsă la Circuit de Monaco, Kim a schimbat registrul cu o rochie crem asimetrică, personalizată, cu un singur umăr și, din nou, spatele complet deschis. A asortat ținuta cu pantofi negri stiletto decorați cu detaliile argintii specifice brandului și o pereche de ochelari cu lentile mov. Dincolo de alegerile vestimentare, fanii au urmărit-o cu interes la brațul lui Lewis Hamilton. Cuplul a oficializat relația pe Instagram în aprilie, printr-un clip în care pilotul făcea drifturi cu un Ferrari vintage în Tokyo, având-o pe Kim pe scaunul din dreapta, zâmbind larg până la oprirea mașinii.

Trendul anilor 2000 revine în forță, adaptat pentru femeia care nu se teme să experimenteze. Întrebarea reală este dacă marii retaileri vor aduce detaliul controversat pe rafturile magazinelor în sezonul următor, sau dacă acesta va rămâne strict un artificiu rezervat iahturilor de lux.