În 1995, John F. Kennedy Jr. a pus la cale o întâlnire secretă cu Prințesa Diana într-un apartament al luxosului hotel Carlyle din New York. Miza era una uriașă: o voia pe coperta revistei sale politice, George. Dar v-ați gândit vreodată cum reușesc două dintre cele mai faimoase persoane din lume să se întâlnească fără a alerta o întreagă armată de paparazzi?

Un plan demn de un film de spionaj

Organizarea a fost o adevărată bătaie de cap. Ambele personalități erau urmărite la fiecare pas, iar o scurgere de informații era aproape inevitabilă. RoseMarie Terenzio, asistenta executivă a lui JFK Jr., și-a amintit de scepticismul șefului ei. „Îmi amintesc că a spus: «Nu se poate să nu se afle. Vor fi paparazzi peste tot».”

În cercul restrâns al lui Kennedy au început să apară tot felul de idei pentru a ascunde întâlnirea. „Cineva a sugerat să meargă deghizat și am spus: «E ridicol. Nu o să faci asta!»”, a povestit Terenzio. Până la urmă, planul final a fost de o simplitate genială: au decis ca JFK Jr. și Diana să intre pe ușa din față a hotelului.

Recomandari Cum a topit Diana Bisinicu zece kilograme intr-un timp record! Blonda a dezvaluit secretul siluetei ei

Iar logica lor a fost impecabilă. Presa, dacă ar fi aflat de întâlnire, s-ar fi așteptat ca ei să folosească o intrare laterală, mai discretă. Nimeni nu s-ar fi gândit că ar fi atât de îndrăzneți încât să o folosească pe cea principală. Și a funcționat perfect. Când au ajuns, toți fotografii erau îngrămădiți la intrarea laterală, iar cei doi pur și simplu au intrat nestingheriți.

O oră și jumătate, fără nicio copertă

Întâlnirea a durat o oră și jumătate, însă Prințesa Diana a refuzat în cele din urmă propunerea de a poza pentru revista George. Chiar și așa, JFK Jr. a rămas cu amintiri clare despre întâlnirea lor. Angajații săi își amintesc câteva detalii pe care le-a împărtășit.

„Îmi amintesc că a spus: «E foarte înaltă!»”, a relatat Terenzio. „si, a spus că era foarte timidă. A fost surprins cât de rezervată era.” Se pare că discuția lor a atins și subiecte mai profunde. „Cred că amândoi o cunoscuseră pe Maica Tereza, așa că au vorbit despre asta. Și a spus cât de minunată era.”

Recomandari Secretele pielii perfecte in medicina indiana: ce spune tenul tau despre tine

Legătura tragică a lui Carolyn Bessette

Dacă John a avut parte de întâlnirea sa secretă, soția sa, Carolyn Bessette-Kennedy, a avut o legătură diferită, dar la fel de puternică, cu prințesa. Cele două femei chiar s-au aflat în aceeași încăpere cu puțin timp înainte de moartea tragică a Dianei. Pe 22 iulie 1997, ambele au participat la funeraliile lui Gianni Versace la Domul din Milano.

Fotografiile de la eveniment o arată pe Bessette-Kennedy așezată în banca aflată exact în spatele Prințesei Diana, deși nu este clar dacă cele două au fost prezentate oficial. La câteva săptămâni distanță, când vestea accidentului de mașină al Dianei a lovit lumea, Carolyn a fost devastată. Aflând la televizor că prințesa a murit în timp ce era urmărită de paparazzi, reacția ei a fost viscerală: „Au ucis-o. A făcut totul cum trebuie, a pozat pentru fiecare fotografie, le-a dat tot ce au vrut, și tot au ucis-o.”

Paralelele erau mult prea clare.

Recomandari Brandul Hoodrich lansează prima colecție de încălțăminte la 100 de dolari

O teamă profundă

Șocul lui Carolyn nu era doar o reacție de moment. Moartea Dianei, cauzată de hăituirea constantă a presei, a atins o coardă extrem de sensibilă pentru ea (care se lupta la rândul ei cu atenția sufocantă a fotografilor). Carole Radziwill a confirmat în documentarul CNN „American Prince” că evenimentul a zguduit-o pe Bessette-Kennedy într-un mod „profund”.

„Adică, Prințesa Diana, avea cam aceeași vârstă cu noi. Modul subtil în care a murit, fiind literalmente hăituită până la moarte de paparazzi. Această lecție cu siguranță nu i-a scăpat lui Carolyn”, a explicat Radziwill.