Una din șase femei cu endometrioză renunță complet la carieră, iar 40% recunosc că se tem că își vor pierde locul de muncă din cauza simptomelor. Acestea nu sunt doar cifre, ci realitatea tăcută a unei afecțiuni care afectează una din zece femei și care, dincolo de durere, are un cost profesional uriaș, adesea ignorat. endometrioza sabotează în tăcere cariere, iar lucrurile trebuie să se schimbe.

Ce se întâmplă, de fapt, la birou?

Dacă e un lucru pe care te poți baza, acela e că endometrioza nu respectă niciun program. Exact când corpul tău te ademenește cu un fals sentiment de siguranță, o criză îți amintește cine deține, de fapt, controlul. Martin Hirsch, specialist în endometrioză și ginecolog, explică totul prin inflamație: „Fiecare lună, țesutul de tip endometrial deplasat răspunde la hormoni la fel ca mucoasa uterină – se îngroașă și se descompune. Dar în afara uterului, acel sânge și material inflamator nu are unde să se ducă.”

Ai stat vreodată la birou recitind același e-mail de trei ori, încercând să-ți amintești propoziția pe care ai început-o acum cinci secunde? Bine ai venit în lumea oboselii cauzate de endometrioză. Hirsch pune punctul pe i: „Epuizarea pe care o simți nu este doar din cauza somnului prost cauzat de durere – inflamația cronică drenează energia. Durerea schimbă modul în care sistemul nervos procesează semnalele, creând ‘ceața cerebrală’ pe care o descriu multe femei: dificultăți de concentrare, gândire mai lentă, uitare.”

Simptomele sunt invizibile, și asta e o parte din problemă.

Când nimeni nu poate vedea prin ce treci, presiunea de a continua adaugă un alt strat de anxietate. „Unele femei se confruntă cu puseuri imprevizibile, ceea ce face prezența inconsistentă. Altele pot merge mai departe, dar cu o productivitate redusă – ceva ce noi numim ‘prezenteism’”, adaugă Hirsch. Un studiu arată că femeile cu endometrioză pierd, în medie, 11 ore de muncă pe săptămână din cauza crizelor, o cifră comparabilă cu cea a persoanelor care trăiesc cu diabet de tip 2.

Când regulile de la birou nu funcționează

Întreabă pe oricine din comunitatea de endometrioză și vei auzi probabil același lucru: în majoritatea zilelor, simți că sistemul este conceput să lucreze împotriva ta. Programul modern de la 9 la 5 funcționează pe eficiență, termene limită și evaluări de performanță, iar imprevizibilitatea endometriozei nu se potrivește întotdeauna în acest sistem. Cum vine asta, într-o lume care vorbește tot mai mult despre incluziune?

Cifrele reflectă această realitate. Date recente arată că 27% dintre femei spun că au ratat promovări din cauza simptomelor lor. Negocierea constantă cu propriul corp se extinde la cultura și politicile de la locul de muncă. Un sondaj recent arată că puțini manageri sunt instruiți să ofere sprijin pentru afecțiuni menstruale sau cronice, iar politicile formale sunt rare. Harriette Wright, producătoarea filmului premiat la BAFTA „This Is Endometriosis”, susține că „dacă locurile de muncă ar înțelege cu adevărat complexitatea bolii și ar recunoaște nevoia unei abordări multimodale de tratament, adaptările practice ar fi evidente.”

De ce eșuează companiile în a oferi sprijin

Am vorbit cu femei care cunosc această realitate pe propria piele. Sophie Richards, autoare de bestseller și activistă pentru endometrioză, își amintește că s-a simțit forțată să aleagă între sănătatea ei și a fi văzută ca fiind dedicată muncii. „Am părăsit locuri de muncă în trecut pentru că nu m-am simțit susținută corespunzător. Acum, sunt foarte deschisă în această privință, dar acea încredere a venit mai târziu. Ceea ce trebuie să se schimbe este cultura. Trebuie să normalizăm ideea că sănătatea este relevantă la locul de muncă. Cât de bine se simte cineva are un impact direct asupra calității muncii sale, iar afecțiunile cronice necesită uneori flexibilitate sau ajustări rezonabile. Asta nu ar trebui să fie controversat. Au existat momente în care a trebuit să decid dacă să-mi protejez sănătatea sau să merg mai departe, mai ales când munca flexibilă era înțeleasă greșit.”

Iar experiența ei nu e singulară. Amie Flynn, Head of Product la Mori, confirmă acest lucru. „Când locurile de muncă nu înțeleg că aceasta este o afecțiune a întregului corp, te simți de parcă trebuie să ascunzi prin ce treci, ceea ce poate afecta încrederea. Am primit comentarii de genul ‘toată lumea are dureri menstruale’ sau ‘nu poate fi atât de rău dacă încă lucrezi.’ Acest tip de respingere te face să te îndoiești de tine.” Pentru Amie, endometrioza i-a modelat stilul de conducere și spiritul antreprenorial (a creat chiar și prima pereche de blugi prietenoasă cu endometrioza).

Ce se poate schimba și cum te poți apăra

Dacă endometrioza face ca mersul la birou să pară mai degrabă un traseu cu obstacole aranjate, există și o veste bună: femeile găsesc modalități practice de a prelua controlul. Sophie Smith, co-fondatoarea Grand Aesthetics, știe exact de unde începe totul: auto-reprezentarea.

„Privind în urmă, viața cu endometrioză mi-a influențat fiecare centimetru al carierei. Conduc afacerea mea și o echipă de 17 persoane, așa că există întotdeauna o responsabilitate reală de a fi prezentă în fiecare zi, pentru că oamenii se bazează pe mine. Acest lucru a modelat modul în care am învățat să-mi gestionez atât sănătatea, cât și volumul de muncă. Lipsa unui mediu flexibil pe care am văzut-o a influențat ceea ce am creat. Să te simți susținută în loc de judecată poate face diferența în capacitatea cuiva de a continua să vină la muncă și să-și facă treaba bine, de aceea spun: fii cel mai mare avocat al tău – nu te simți rușinată să spui cuiva prin ce treci – de fapt, îți sugerez să o faci.”

Până când companiile recuperează decalajul, doctorul Hirsch oferă câteva strategii care pot reduce impactul crizelor la locul de muncă:

Medicamente antiinflamatoare: Administrarea proactivă de AINS (ibuprofen, naproxen) este mai eficientă decât așteptarea ca durerea să atingă apogeul.

Administrarea proactivă de AINS (ibuprofen, naproxen) este mai eficientă decât așteptarea ca durerea să atingă apogeul. Terapia cu căldură: Un plasture termic discret poate relaxa mușchii pelvini.

Un plasture termic discret poate relaxa mușchii pelvini. Mișcare ușoară: Stretching-ul sau plimbările scurte pot reduce congestia pelvină.

Stretching-ul sau plimbările scurte pot reduce congestia pelvină. Hidratare și mese regulate: Menținerea glicemiei stabile combate oboseala și greața.

Menținerea glicemiei stabile combate oboseala și greața. Pauze scurte și dese: Pauzele intenționate ajută la gestionarea durerii și a efortului cognitiv.

Pauzele intenționate ajută la gestionarea durerii și a efortului cognitiv. Tehnici de reducere a stresului: Chiar și 2-3 minute de respirație profundă pot diminua percepția durerii.

Chiar și 2-3 minute de respirație profundă pot diminua percepția durerii. Muzica: Semnalele de plăcere din creier pot concura cu cele de durere, ajutând la reducerea disconfortului.

Navigarea unei afecțiuni cronice este epuizantă și adesea nedreaptă. Dar în spațiile lăsate goale de stigmatizare și politici absente, s-a format o comunitate: o rețea de femei care împărtășesc experiențe, sfaturi și solidaritate. Iar podeaua băii de la birou poate rămâne eroul nostru necunoscut, pentru acel sentiment de ușurare adus de o gresie rece pe obraz.