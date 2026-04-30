Imaginează-ți că trăiești cu dureri cumplite ani la rând, fără un diagnostic clar. Pentru milioane de femei care suferă de endometrioză, aceasta este realitatea crudă, cu o așteptare medie de peste nouă ani pentru un răspuns. Dar o descoperire revoluționară a cercetătorilor de la Universitatea Oxford ar putea schimba radical acest parcurs chinuitor, oferind speranță acolo unde mult timp a fost doar frustrare.

De ce durează atât de mult un diagnostic?

Endometrioza este o afecțiune în care celule similare celor care căptușesc uterul (numite celule endometriale) cresc în alte părți ale corpului. Simptomele pot fi devastatoare: perioade menstruale extrem de dureroase și abundente, oboseală cronică, disconfort în timpul actului sexual sau la folosirea toaletei. Problema e că aceste semne sunt adesea confundate cu alte afecțiuni, precum sindromul colonului iritabil.

Și, să fim serioase, situația nu e cu mult diferită nici în România, unde nenumărate femei trec de la un medic la altul, primind diagnostice greșite și sfaturi nepotrivite. Până acum, diagnosticul de certitudine implica adesea o laparoscopie, o procedură chirurgicală invazivă.

O scanare revoluționară schimbă regulile jocului

Oamenii de știință au dezvoltat o metodă complet nouă care permite medicilor să vizualizeze creșterea de noi vase de sânge și inflamația din interiorul corpului. Cum vine asta, mai exact? Tehnica folosește maraciclatidă, un trasor molecular care se injectează pacientei și care se leagă de o anumită proteină specifică zonelor inflamate.

Ulterior, o scanare de tip SPECT-CT arată exact unde s-a acumulat acest agent, oferind o imagine clară a leziunilor sau a zonelor afectate de endometrioză. Într-o analiză publicată recent de Independent, se detaliază cum această abordare ar putea elimina necesitatea procedurilor invazive și ar scurta dramatic timpul până la un diagnostic corect.

Rezultate care aduc speranță

Studiul clinic, denumit Detect, a fost condus de Serac Healthcare, dezvoltatorul maraciclatidei, și de Departamentul Nuffield pentru Sănătatea Femeilor și Reproducerii de la Universitatea Oxford. Au fost recrutate 20 de femei, dintre care 19 au finalizat studiul.

Rezultatele sunt cu adevărat încurajatoare. Noua tehnică de imagistică a reușit să detecteze prezența sau absența endometriozei la 16 dintre cele 19 femei, ceea ce înseamnă o acuratețe de 84%.

Mai mult, a putut oferi imagini clare ale afecțiunii la 14 din cele 17 paciente care au avut ulterior confirmarea prin operație. Incredibil, a identificat chiar și două cazuri de endometrioză toracică, o formă rară a bolii în care țesutul crește în cavitatea toracică.

Ce spun specialiștii?

Profesorul Christian Becker, co-director al Centrului Endometriosis CaRe din Oxford, a subliniat importanța acestei inovații. „Testele de diagnostic noi, non-invazive, pentru endometrioză reprezintă o prioritate globală în cercetare”, a declarat el. Acesta a adăugat că, dacă rezultatele se confirmă, maraciclatida ar putea fi „un instrument extrem de valoros” care ar putea „reduce întârzierile de diagnostic” și ar putea ajuta la dezvoltarea de noi tratamente.

Dr. Tatjana Gibbons, de la același departament, a descris descoperirile, publicate în The Lancet, ca fiind „incitante”. Ea a spus că noua metodă „oferă un instrument de diagnostic și monitorizare extrem de promițător, în special pentru endometrioza peritoneală superficială, care este cel mai comun și totuși cel mai greu tip de endometrioză de identificat”.

Iar perspectiva de viitor sună și mai bine. Profesorul Krina Zondervan, co-director al centrului, a concluzionat: „Dacă aceste rezultate sunt confirmate în studii mai ample de faza a treia, imagistica cu maraciclatidă ar putea transforma cercetarea clinică și practica și ar putea potența dezvoltarea de tratamente pentru femeile de pe tot globul.”