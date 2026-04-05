Un american a îndurat peste 200 de mușcături de la unii dintre cei mai veninoși șerpi din lume, inclusiv mamba negru și taipan. Tim Friede, un herpetolog amator din Wisconsin, și-a riscat viața timp de două decenii într-un efort extrem de a ajuta la dezvoltarea unui antivenin universal, care ar putea salva zeci de mii de vieți anual.

Un sacrificiu de peste 20 de ani

Timp de mai bine de 20 de ani, Friede s-a auto-injectat cu doze diluate de venin și s-a lăsat mușcat în mod deliberat pentru a-și forța corpul să dezvolte o imunitate fără precedent. E drept că pare o nebunie curată. Si totusi, scopul său a fost mereu clar: să ofere materie primă biologică pentru cercetarea medicală. El a documentat fiecare mușcătură și reacția corpului său, creând o bază de date unică în lume.

„Am făcut-o pentru că era singura modalitate de a demonstra că funcționează”, a declarat Friede. „Nu aș cere nimănui să facă ce am făcut eu, dar miza este prea mare pentru a nu încerca.”

Cum funcționează, pe bune?

Dar cum anume ajută sângele lui știința? Prin expunerea repetată la toxine, sistemul său imunitar a învățat să producă o cantitate uriașă de anticorpi extrem de puternici. Acești anticorpi sunt capabili să neutralizeze veninul de la o varietate largă de specii, o caracteristică pe care antiveninurile actuale, specifice fiecărei specii, nu o au.

Cercetătorii de la compania biofarmaceutică Centivax, în colaborare cu Dr. Brian Lohse de la Universitatea din Copenhaga, au studiat sângele lui Friede. Ei au reușit să identifice și să izoleze unii dintre cei mai promițători anticorpi.

„Anticorpii din sângele lui Tim sunt incredibil de puternici. Am reușit să izolăm anticorpi care neutralizează componente cheie din veninul mai multor specii, ceea ce este un pas uriaș”, explică Dr. Lohse.

De la agonie la speranță globală

Fiecare mușcătură a venit cu un preț fizic imens. V-ați gândit vreodată cum e să simți durerea provocată de veninul unui taipan? Friede o descrie ca pe o suferință aproape de neimaginat.

„Fiecare mușcătură este o agonie. Simți cum veninul îți arde țesuturile. Dar apoi, după câteva ore, corpul meu începe să lupte și știu că funcționează”, mărturisește el.

Eforturile sale ar putea schimba fundamental modul în care sunt tratate mușcăturile de șarpe. În prezent, victimele au nevoie de un antivenin specific pentru șarpele care le-a mușcat, care nu este întotdeauna disponibil în zonele rurale din Africa sau Asia. Numai în India, între 30.000 și 40.000 de oameni mor anual din această cauză. Un antivenin universal, dezvoltat pe baza anticorpilor lui Friede (și ulterior reprodus în laborator), ar elimina necesitatea identificării speciei de șarpe și ar putea fi administrat imediat.

Cifrele vorbesc de la sine.

Iar testele de laborator sunt promițătoare. Anticorpii izolați din sângele lui Tim Friede au neutralizat cu succes veninul de la șerpi extrem de periculoși, cum ar fi mamba negru, deschizând calea pentru studii clinice și, eventual, pentru un produs care ar putea fi distribuit la nivel global.