Daniel Radcliffe tocmai a predat ștafeta celebrei Mariska Hargitay pentru rolul principal din piesa de pe Broadway „Every Brilliant Thing”. Evenimentul a fost marcat joi seară printr-o cină intimă la New York, dedicată nu doar teatrului, ci și Centrului pentru Sănătatea Mintală a Tinerilor din cadrul NewYork-Presbyterian.

Te-ai simțit vreodată atât de copleșită de responsabilități încât ai vrut pur și simplu să pui totul pe pauză? Ei bine, exact despre această vulnerabilitate umană este vorba aici. Dincolo de strălucirea de pe covorul roșu, miza reală a acestei tranziții teatrale este felul în care alegem să vorbim despre anxietate și depresie în viața de zi cu zi. Nu în termeni medicali reci, ci prin puterea comunității și a lucrurilor mărunte care ne țin la suprafață.

O listă cu motive pentru a trăi

Piesa, care s-a bucurat de un succes critic uriaș, urmărește povestea unui personaj care construiește o listă cu „absolut tot ce este genial pe lume”. Dar de ce face asta? La bază, este un mecanism de supraviețuire dezvoltat în copilărie, creat special pentru a-și ajuta mama cu tendințe suicidare. Și totuși, pe măsură ce adaugă elemente pe listă pe parcursul vieții adulte, personajul descoperă de fapt esența bucuriei, cu ajutorul direct al publicului.

Într-un reportaj publicat recent de Vogue, aflăm că la cina organizată la The Lamb’s Club au participat nume grele precum Anna Wintour, Derek Blasberg și medici renumiți. Atmosfera a fost una de reflecție, dar plină de speranță.

„Ca psihiatru, este foarte greu să privești o piesă sau un film despre boli mintale. Unul dintre marile merite ale acestei piese este că nu există psihiatrie în ea, și asta vorbește despre un aspect real al lumii noastre de acum.” – Dr. Charlie Shaffer, psihiatru la NewYork-Presbyterian

Cifrele și statisticile reci nu ajută întotdeauna.

Puterea vulnerabilității feminine pe scenă

Iar aici intervine partea cu adevărat interesantă pentru noi. După 13 săptămâni de reprezentații, Radcliffe îi predă rolul lui Mariska Hargitay, pe care probabil o știi din anii nesfârșiți în care a jucat în „Law & Order: SVU”. Actrița va aduce o cu totul altă energie acestui spectacol interactiv, marcând și debutul ei pe Broadway. schimbarea perspectivei de la un bărbat britanic la o femeie americană va transforma complet dinamica poveștii.

„sănătatea mintală este atât de predominantă. Dar ce vrem să le spunem oamenilor? Că nu ești singur și că suntem cu toții în asta împreună. Asta face arta: aruncăm o lumină asupra lucrurilor care sunt istoric ascunse sub covor.” – Mariska Hargitay, actriță

Actrița a recunoscut că a americanizat și a feminizat puțin rolul, ieșind complet din zona ei de confort după 27 de ani petrecuți în televiziune. Dar fix această dorință de a face artă cu sens, care să facă lumea „puțin mai bună, mai confortabilă și mai sigură”, transformă piesa într-un manifest pentru noi toate.

Ce putem învăța din asta

Până la urmă, mesajul central nu este despre un diagnostic clinic, ci despre pierdere, reziliență și efortul uneori nereușit de a ține pe cineva drag în viață. O amintire că nu putem duce toate luptele singure și că e perfect normal să cerem ajutorul comunității noastre.

„Este o tematică atât de serioasă, dar este tratată cu atât de multă grație și umor.” – Louisa Jacobson, actriță

Reprezentațiile lui Daniel Radcliffe se încheie oficial pe 24 mai, iar Mariska Hargitay preia rolul între 26 mai și 28 iunie. Rămâne de urmărit cum va reuși noua interpretare feminină să redea vulnerabilitatea acestui personaj complex și cum va reacționa publicul la această nouă versiune a poveștii.