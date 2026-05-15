Bianca Censori, soția de 31 de ani a lui Kanye West, a stârnit din nou un val uriaș de controverse după o ieșire la film în Los Angeles. Arhitecta australiană a apărut într-un body argintiu complet transparent, lăsând la vedere absolut totul, o alegere care i-a făcut pe mulți să ceară intervenția poliției pentru expunere indecentă.

Știi momentul ăla când te gândești de zece ori dacă fusta e prea scurtă pentru o ieșire în oraș? Ei bine, în lumea celebrităților de peste ocean, limitele sunt complet diferite. Dar dincolo de alegerile vestimentare șocante, povestea Biancăi ne face pe toate să ne întrebăm unde se termină libertatea de exprimare și unde începe nevoia disperată de atenție sau, așa cum bănuiesc fanii, controlul toxic într-o relație.

O tinuta care a inflamat internetul

Iar detaliile vizitei la cinema sunt cel puțin la fel de spectaculoase ca ținuta în sine. Așa cum arată imaginile publicate recent de Theblast, Bianca a optat pentru un body argintiu strălucitor, fără pantaloni, cu un guler structurat și mâneci lungi. Dar piesa care a șocat trecătorii a fost corsetul super-revelator purtat fără sutien, care i-a expus complet pieptul gol.

Pe sub această piesă vestimentară extremă, tânăra a purtat lenjerie intimă și dresuri strâmte. Și pentru a completa aerul ușor gotic, a adăugat o pereche de cizme roșii din lac, cu toc masiv. Kanye, în vârstă de 48 de ani, a apărut într-o ținută mult mai acoperită, etalându-și recenta pierdere în greutate într-o pereche de pantaloni de piele neagră și o jachetă maro.

Reactii dure și griji din partea fanilor

Să fim serioase, internetul nu iartă pe nimeni. Imediat ce fotografiile au ajuns online, publicațiile media au fost nevoite să pixeleze imaginile pentru a-i proteja modestia. Oamenii nu au fost doar uimiți, ci de-a dreptul furioși pe această afișare publică.

„Ea pare mereu că este pe cale să plângă.” – Utilizator anonim

Dincolo de această observație tristă care a adunat multe aprecieri, furia publicului s-a îndreptat spre latura legală a situației.

„Ar trebui arestată, expunere indecentă, nu este ok!!!!!!!” – Utilizator anonim

Un alt comentariu care a strâns peste 200 de aprecieri a mers exact în aceeași direcție, întrebând direct: „Când va fi arestată pentru expunere indecentă?”.

Adevarul despre alegerile ei vestimentare

Cuplul s-a căsătorit în secret în 2021, la doar câteva săptămâni după ce Kanye a finalizat divorțul de Kim Kardashian, fosta soție în vârstă de 45 de ani. De atunci, Bianca a transformat expunerea extremă într-o adevărată semnătură personală, purtând inclusiv o rochie „nud” la Premiile Grammy din 2025. Totuși, ea a ținut să clarifice lucrurile în luna februarie, când a respins ferm ideea că ar fi controlată de rapper. Tânăra a declarat public că ținutele ei sunt, de fapt, un efort „colaborativ” între ea și soțul ei.

Dacă autoritățile din Los Angeles vor lua vreo măsură oficială în urma acestor apariții publice tot mai controversate. Până la o decizie legală, publicul continuă să dezbată aprins pe rețelele sociale limitele decenței în spațiul public.