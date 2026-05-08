LeAnn Rimes, la vârsta de 43 de ani, traversează o perioadă extrem de delicată din punct de vedere medical. Sâmbătă, pe 2 mai, artista le-a dat o veste tristă celor 1,1 milioane de urmăritori de pe Instagram, anunțând că a fost nevoită să anuleze mai multe concerte din cauza Covid și a unei afecțiuni vocale destul de grave, descrisă drept o „laringită severă”.

Mărturisind că starea ei de spirit a fost profund afectată, vedeta a adăugat simplu: „Sunt cu adevărat inima frântă”.

Cum a reacționat comunitatea ei din online

Ți s-a întâmplat vreodată să fii forțată să pui pauză exact când aveai mai mult avânt profesional? Să fim sincere, corpul nostru știe uneori mai bine când trebuie să tragem pe dreapta, chiar dacă pe moment ni se pare nedrept.

Dar recuperarea pare să fie pe drumul cel bun. Miercuri, pe 6 mai, LeAnn a postat un videoclip emoționant în care cântă hitul ei din 1998, „Commitment”. A explicat situația în descrierea clipului: „Încă îmi croiesc drum prin repausul vocal încercând să mă întorc la sănătate cât mai repede posibil, dar nu puteam lăsa să treacă aniversarea piesei «sitting on top of the world».”

Iar comunicarea ei cu fanii a continuat într-o notă foarte personală.

„Știu că acesta este unul dintre preferatele voastre pe care nu l-am mai cântat de ceva vreme”, a continuat LeAnn. „Iată o mică privire în repetiții pe măsură ce am refăcut și reimaginat această bijuterie. Sper să o adaug în setlist când mă voi putea întoarce pe drum.”

Iar reacțiile nu au întârziat să apară. O persoană a comentat imediat: „Vocea s-a întors!”, în timp ce un alt fan a recunoscut impactul emoțional al momentului: „Piele de găină pe tot corpul. Eu nu plâng… Tu plângi.”

Mulți au apreciat tocmai vulnerabilitatea acestei interpretări acustice. O persoană a scris: „Întotdeauna am iubit acest cântec, dar chiar ador versiunea ta brută! Această versiune chiar lovește atât de diferit față de original! Sper să te simți mai bine curând!!.”

Procedura medicală de top pentru purificarea sângelui

Și dacă tot vorbim despre grija pentru propriul corp, artista americană ia lucrurile cât se poate de în serios. Într-un material recent publicat de Hellomagazine, aflăm detalii fascinante despre o procedură extrem de complexă pe care a făcut-o în luna ianuarie. Vedeta de muzică country a dezvăluit atunci că a suferit o intervenție pentru a-și „curăța” sângele de mucegai și microplastice.

„Cer atât de mult de la corpul meu și este incredibil de important pentru mine să am cea mai bună grijă de el pe care o pot avea”, le-a explicat ea fanilor la momentul respectiv.

Pentru acest proces, LeAnn s-a programat la clinica medicală Next Health din Nashville. Tratamentul neobișnuit (cunoscut medical drept afereză terapeutică) nu este deloc accesibil, costând până la 45.000 de dolari. Practic, procedura elimină porțiunea lichidă a sângelui, filtrând toxinele, anticorpii și agenții inflamatori, înlocuind-o ulterior cu plasmă proaspătă. Între noi fie vorba, genul acesta de terapii anti-aging și de purificare încep să fie cerute timid și prin clinicile de lux din București, deși prețurile la noi sunt momentan la o fracțiune din costul astronomic plătit în Statele Unite.

Provocările din spatele scenei

Dincolo de aceste tratamente de ultimă generație, viața de artist vine cu situații pe bune, pe care nu le poți controla. Anul trecut, vedeta a trecut printr-un moment de-a dreptul alarmant când puntea ei dentară a căzut în mijlocul unei interpretări la Skagit Valley Casino & Resort din Bow, Washington.

Cu mult umor, ea a povestit pe Instagram incidentul: „O să facem o mică poveste despre cum spectacolul trebuie să continue. Și acesta este cel mai epic exemplu despre cum spectacolul trebuie să continue.”

Apoi a detaliat momentul stânjenitor: „Deci, noaptea trecută, eram pe scenă în mijlocul piesei One Way Ticket. Simt că ceva pocnește în gura mea. Și dacă ați fost prin preajmă, știți că am avut o mulțime de intervenții chirurgicale dentare, și am o punte în față. A căzut în mijlocul cântecului meu noaptea trecută.”

Numai că lucrurile nu merg mereu conform planului.

Vedeta, care a fost întotdeauna deschisă în legătură cu luptele ei anterioare cu perimenopauza, psoriazisul, anxietatea și depresia, găsește un echilibru alături de soțul ei, Eddie Cibrian, cu care este căsătorită de 15 ani. Împreună îi cresc pe copiii vitregi ai artistei, Mason, în vârstă de 22 de ani, și Jake, de 18 ani. Până când își va rezolva complet problemele vocale și se va întoarce pe scenă, cel mai recent proiect muzical al ei rămâne single-ul „Wild Things Run”, pe care a reușit să îl lanseze oficial în luna februarie 2026.