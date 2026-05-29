O simplă discuție relaxată despre compost s-a transformat rapid într-o dezbatere aprinsă despre corpul feminin. Actrița Brie Larson a ajuns din nou virală pe rețelele sociale, după ce un clip în care poartă o bustieră sport decoltată a reapărut recent în atenția publicului.

Dincolo de celebritate, situația ne arată cât de ușor este judecată o femeie pentru alegerile ei vestimentare, chiar și în confortul propriei case. Iar asta e o presiune pe care multe dintre noi o resimțim zilnic, fie că suntem la sală sau pur și simplu ne bem cafeaua liniștite în bucătărie.

Comentariile care au stârnit controverse

Clipul original a fost filmat la începutul pandemiei, când vedeta din Captain Marvel le explica fanilor cum să procedeze cu resturile vegetale. Numai că atenția privitorilor a deviat complet. Așa cum semnalează Theblast într-un material publicat recent, imaginile au fost redistribuite masiv pe platforma X în luna mai, generând reacții extrem de amestecate.

În timp ce unii i-au lăudat forma fizică, remarcând că bustiera cu efect de push-up își „face treaba”, alții au simțit nevoia să critice. Un utilizator a comentat direct că vedeta „știa ce face. Și eu am fost aici pentru asta”. Altcineva i-a transmis că „corpul ei este o operă de artă”. Dar nu toată lumea a fost la fel de prietenoasă. Un hater i-a transmis tăios să „le scoată de tot sau să le ascundă”, referindu-se la decolteul ei.

Lupta cu propria încredere

Și totuși, atitudinea ei asumată de acum vine după o perioadă lungă de nesiguranță. Îți vine să crezi că o supereroină de la Hollywood a avut momente grele de îndoială? În 2017, actrița a recunoscut deschis acest lucru.

„Pur și simplu nu aveam încredere în mine, nu mă simțeam destul de frumoasă. Credeam că voi fi un personaj secundar toată viața mea și mă luptam cu ideea de a fi vedeta.” – Brie Larson, Actriță

Timpul a trecut, iar lucrurile s-au schimbat vizibil în bine. Fie că alege un top scurt din mătase de la Versace la premiile SAG din 2024, unde și-a arătat abdomenul lucrat, fie că poartă o salopetă neagră Max Mara pe străzile din Roma, Brie demonstrează că se simte excelent în pielea ei. Un fan chiar a numit-o „nebun de frumoasă” după ce a văzut imaginile de pe covorul roșu.

Până la urmă, comentariile nesolicitate despre corpul nostru nu vor dispărea prea curând de pe internet. Decizia de a le ignora complet aparține fiecăreia dintre noi, iar actrița demonstrează momentan că preferă să își vadă liniștită de viață și de garderoba ei.