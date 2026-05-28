Știi momentul ăla când te simți excelent în pielea ta, te îmbraci cu ceva care îți place la nebunie, iar cineva simte nevoia să îți facă o remarcă nesolicitată despre greutate? Fix prin asta a trecut Bebe Rexha la cea de-a 52-a ediție a premiilor American Music Awards pe 25 mai, unde a apărut într-o ținută complet neagră care îi punea în valoare formele. Dar internetul a reacționat imediat cu un val de critici la adresa corpului ei.

Povestea asta nu este doar despre o vedetă pop pe un covor roșu. Este despre presiunea uriașă pe care noi, femeile, o resimțim constant atunci când corpul nostru se schimbă, fie din motive de sănătate, fie pur și simplu pentru că trăim. Iar modul în care artista a ales să gestioneze situația ne oferă o lecție excelentă despre cum să ne protejăm liniștea mentală.

Ținuta care a stârnit internetul

Bebe a ales pentru eveniment un corset negru personalizat semnat Jean Paul Gaultier. O piesă cu un decolteu adânc care îi îmbrățișa perfect curbele și îi subția talia, completată de o fustă asimetrică plină de curele cu catarame și o crăpătură amețitoare care lăsa la vedere un dres plasă. Și ca să fie totul complet, a purtat sandale negre Vicini cu detalii scorpion, bijuterii argintii și un machiaj smokey eye.

Artista și-a lăsat părul scurt și blond liber în jurul bărbiei.

A pozat plină de încredere pentru fotografi, ieșind prin crăpătura fustei pentru a accentua designul. Doar că atenția publicului s-a mutat rapid pe cu totul altceva.

Valul de comentarii și reacția lui Lizzo

A doua zi, interpreta hitului „Meant to Be” a postat pe platforma X o fotografie de la eveniment cu o descriere jucăușă. „Spune-mi mami”, a scris ea. Așa cum arată informațiile publicate recent de Theblast, unii fani au intrat cu bucurie în joc, dar alții au început să o atace gratuit pentru greutatea ei.

„Mai degrabă ai mâncat mama cuiva. La naiba, ai mâncat bine în ultimii doi ani.” – Comentator anonim pe internet

Dar lucrurile nu au rămas așa. Un alt cont a încercat să o compare cu Lizzo pentru a face mișto de mărimea ei. Lizzo a intervenit imediat când a văzut o comparație între vechea siluetă a lui Bebe și imaginile de la AMAs.

„Arată impecabil și spune adevărul absolut!” – Lizzo, artistă

Bebe Rexha a vorbit mereu deschis despre faptul că suferă de Sindromul Ovarelor Polichistice (PCOS). Este o afecțiune hormonală cu care multe dintre noi ne confruntăm și care aduce adesea fluctuații de greutate imposibil de controlat doar prin voință. Unii fani au încercat să le reamintească celorlalți să fie mai buni, subliniind că apariția ei reprezintă feminitatea absolută.

Concentrarea pe muzică în loc de drame

De ani buni, cultura online a fanilor a plasat-o pe artistă în așa-numitul „Azil Khia”. Acesta este un termen inventat pentru artiștii care au avut succes enorm la un moment dat, dar care s-au chinuit apoi să domine topurile. Recent, un utilizator a numit-o „Flopmommy”, în timp ce o altă postare o întreba dacă a scăpat din azil. Ea chiar a făcut glume pe tema asta în trecut, cerând în glumă ajutor să iasă de acolo.

Iar acum, roata pare să se întoarcă în favoarea ei. Noul ei single, „New Religion”, o colaborare cu Faithless, a ajuns pe locul 1 în topurile Billboard Dance/Mix Show Airplay și U.S. Dance Radio. Piesa a intrat și în UK Top 40, fiind una dintre primele ei lansări independente majore după plecarea de la fosta casă de discuri.

Lansarea celui de-al patrulea album de studio, „Dirty Blonde”, are loc pe 12 iunie. Proiectul este gândit ca un album vizual, iar fanii așteaptă să vadă dacă acest succes o va readuce în atenția publicului larg. Dacă noile piese vor reuși să închidă definitiv discuțiile răutăcioase despre greutatea ei.