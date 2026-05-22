Ai pățit vreodată să fii luată la rost la birou, fix când îți făceai treaba mai bine? Ei bine, exact asta a experimentat îndrăgita prezentatoare Dylan Dreyer în timpul emisiunii Today Show din 22 mai, când a fost pusă într-o situație complet neașteptată de un invitat celebru.

Momentul stânjenitor din direct

Sincer, contează enorm cum reacționăm când cineva ne pune la îndoială competențele în public. Când ești mamă a trei copii și încerci să jonglezi cu o carieră solicitantă, ultimul lucru de care ai nevoie este ca cineva să te tachineze pe seama profesionalismului tău.

Dylan tocmai terminase de prezentat rubrica meteo, un moment de rutină pentru ea. Numai că muzicianul Jack Antonoff, din trupa rock Bleachers, a decis să schimbe puțin scenariul și să o ia la întrebări în mod direct.

„Îmi plac chestiile cu vremea. Îmi place când dai greș și devine viral, nu ai făcut-o.” – Jack Antonoff, muzician

Reacția ei a fost una defensivă, dar asumată, încercând să mențină controlul situației.

„Nu am dat greș, nu am vrut ca asta să devină viral.” – Dylan Dreyer, prezentatoare

Iar lucrurile nu s-au oprit aici. Colega ei, Laura Jarrett, a simțit nevoia să intervină (cum facem și noi pentru prietenele noastre la nevoie) adăugând ferm că Dylan este o profesionistă. Așa cum relatează Hellomagazine într-un material publicat recent, Jack nu s-a lăsat și l-a întrebat și pe Craig Melvin dacă are momente virale, dar acesta a deviat elegant discuția înapoi spre vreme.

Presiunea de a fi perfectă la job

Presiunea pe umerii ei era deja mare în acea dimineață. În acea zi, Dylan nu doar că își făcea treaba obișnuită la a treia oră a emisiunii, dar îi ținea și locul lui Carson Daly pentru a doua oră, pregătindu-se să prezinte rubrica Pop Start. Craig chiar a glumit că vorbește el câteva secunde ca ea să își tragă sufletul.

Dincolo de ecrane, Dylan este o femeie la fel ca noi. Găzduiește podcastul The Parent Chat, unde vorbește deschis despre provocările de a crește trei băieți în New York și de a-și păstra mințile întregi. Descrierea emisiunii ei recunoaște deschis că parentingul nu vine cu un manual, ci mai degrabă cu un grup de suport, chemând în ajutor experți și alte mame care muncesc.

E drept că uneori pur și simplu ai nevoie de o pauză.

Dacă Jack Antonoff va mai fi la fel de glumeț la următoarea sa apariție TV. Până la urmă, tu cum ai fi reacționat dacă cineva îți punea la îndoială muncă în fața tuturor colegilor?