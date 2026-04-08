La aproape zece ani după revenirea istorică de la 1-3 în finala NBA, LeBron James își ironizează din nou rivalii de la Golden State Warriors. O face printr-o pereche de sneakerși cu un mesaj direct. Modelul Nike LeBron 23 „Hurt Feelings Write History” aduce aminte de campionatul din 2016 și de un comentariu acid făcut la acea vreme.

O ironie născută dintr-o declarație

Dar de unde vine, mai exact, numele acesta provocator? Totul a pornit de la o declarație a lui Klay Thompson, după un meci 4 tensionat în finala din 2016. Atunci, LeBron a avut o confruntare cu Draymond Green (cel care a fost suspendat pentru meciul următor după ce l-a lovit pe James), iar Thompson a comentat în conferința de presă: „Este o ligă a bărbaților și cred că pur și simplu i-au fost rănite sentimentele.”

Ce a făcut LeBron când a auzit citatul de la un reporter? A râs.

Apoi, a continuat alături de Cleveland Cavaliers să devină prima echipă din istoria NBA care a revenit de la un deficit de 1-3 într-o finală și a câștigat titlul. o ironie fină transpusă acum direct pe un produs Nike.

Design cu mesaje ascunse

Chiar dacă numele este înțepător, designul sneakerșilor este unul clasic pentru o ediție de campionat. Schema de culori este negru și auriu, auriul fiind folosit pentru porțiunea superioară în formă de coroană, elementele de branding și dungile de pe șireturi. E drept că fiecare ediție a modelului LeBron 23 are un logo special, de obicei pe călcâi.

Numai că de data aceasta, logo-ul este mutat pe partea mediană a pantofului. Acesta înfățișează o mână deasupra unei mingi de baschet, o referință clară la celebrul blocaj al lui James asupra lui Andre Iguodala în meciul 7. În locul obișnuit al logo-ului, pe călcâi, se găsesc două nituri aurii pe care scrie „Best Ever”, cu cifrele 2 și 3 împărțite între ele.

Preț și disponibilitate

Pentru fanii care vor să pună mâna pe o bucată de istorie, modelul Nike LeBron 23 „Hurt Feelings Write History” se va lansa pe 17 aprilie.

Iar prețul stabilit este de 210 dolari. Sneakerșii vor fi disponibili pe site-ul oficial Nike și la anumiți retaileri parteneri.