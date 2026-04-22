Nike se pregătește să lanseze un nou model de sneaker care promite să agite apele, First Sight Shadow. E drept că, în ultimii ani, gigantul american a fost criticat pentru o aparentă lipsă de inovație, bazându-se poate prea mult pe succesul modelelor retro precum Air Jordan sau Air Force 1. Noul model, însă, vine cu un design complet nou și un preț de vânzare estimat la 145 de dolari.

Un design inspirat de Foamposite

La prima vedere, noul First Sight Shadow pare desprins dintr-un film SF. Silueta sa este un slip-on, iar formele ondulate amintesc clar de celebra franciză Foamposite a mărcii. Nike îl descrie ca pe un model ce împrumută elemente de la pantofii de baschet din anii 2000, menit să „juxtapună energia feroce a jucătoarelor de top de astăzi cu feminitatea lor din afara terenului.”

Designul duce mai departe modelajul specific Foamposite, adăugând linii circulare pe toată partea superioară, decupaje textile și un element ce poate fi descris doar ca o capsulă extraterestră umplută cu puncte iridescente. V-ați fi gândit la o asemenea combinație?

Creat de la zero pentru atlete

Noul model face parte din colecția pentru femei First Sight, dezvăluită pentru prima dată în luna martie. Thomasin Hummerstone, director senior pentru încălțăminte la Nike, a oferit mai multe detalii despre procesul de creație. „Acești pantofi au fost cu adevărat creați de la zero, designerii noștri adunând perspective din întreaga lume pentru a crea noi forme de artă care se adresează atletei de astăzi. Fiecare siluetă este inspirată de sport, infuzată cu energia specifică Nike și creată pentru femeile care vor să depășească limitele exprimării de sine”, a declarat Hummerstone.

Mai mult decât un sneaker de lifestyle

Și, deși pare un sneaker destinat purtării pe stradă, lucrurile stau puțin diferit. Partea inferioară a pantofului este echipată cu un model de tracțiune personalizat și aderent, specific încălțămintei de baschet.

Tehnologia nu e nouă.

Linia Foamposite (introdusă pentru prima dată în 1997) a folosit un poliuretan modelat, o tehnologie considerată revoluționară la vremea ei, care continuă să inspire unele dintre cele mai inovatoare modele Nike. Anul trecut, de exemplu, tehnologia a evoluat odată cu introducerea pantofilor de baschet G.T. Future.

Preț și disponibilitate

Iar acum, detaliile pe care le așteaptă toată lumea. Nike First Sight Shadow SP va fi lansat mai târziu în cursul acestui an, exclusiv în mărimi pentru femei. Prețul de retail așteptat este de 145 de dolari.

Varianta pe negru, cea prezentată în imagini, are codul de stil HQ2410-001.