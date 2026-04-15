HBO a confirmat oficial: filmările pentru sezonul 4 al celebrului serial The White Lotus au început, iar locația este, așa cum se zvonea, Festivalul de Film de la Cannes. Noul sezon va urmări, conform sinopsisului oficial, „un nou grup de oaspeți și angajați ai hotelului White Lotus pe parcursul unei săptămâni, acțiunea având loc în timpul Festivalului de Film de la Cannes”.

Hotelul de pe Croazetă devine The White Lotus Cannes

Iar locația principală nu e oricare, ci una demnă de pretențiile serialului. Producția se va filma în câteva dintre hotelurile de top care atrag celebrități, modele și cineaști în timpul festivalului, inclusiv la renumitul Hôtel Martinez, care va juca rolul „The White Lotus Cannes”.

Martinez este un favorit al lumii modei (Bella Hadid a fost văzută acolo de nenumărate ori, printre multe alte vedete) și pare decorul perfect pentru o nouă intrigă plină de secrete și opulență.

Un castel din secolul al XIX-lea, a doua locație cheie

Numai că filmările nu se vor opri aici. Serialul va folosi și Airelles Château de la Messardière, un castel solid din secolul al XIX-lea de pe Riviera Franceză, care va servi drept „The White Lotus du Cap”. Pe lângă acesta, vor exista și alte proprietăți din zonă, din Paris și Monaco.

Până la urmă, ce ar fi un sezon fără o locație care să-ți taie respirația? Acest castel de cinci stele a fost construit inițial ca dar de nuntă de la un bogat comerciant de coniac pentru fiica sa. Cu hectare întregi de teren și vederi deasupra golfului Saint-Tropez, a podgoriilor Ramatuelle și a plajelor din Pampelonne, a fost mereu o destinație pentru jet-set. Astăzi, hotelul se mândrește cu o colecție de mașini Rolls-Royce (cu șoferi, clar) care îi plimbă pe oaspeți prin regiune. Spațiu suficient pentru haosul, intrigile și escapadele cu care ne-au obișnuit personajele din The White Lotus.

Mike White promite schimbări și… mai multe crime

Dar ce știm despre poveste? Deocamdată, puține lucruri. În distribuție au fost confirmați AJ Michalka și Alexander Ludwig, dar fanii încă speră la revenirea unui personaj cunoscut, așa cum s-a întâmplat în sezoanele anterioare. Creatorul Mike White a anunțat însă o schimbare de ton. „Pentru al patrulea sezon”, a spus el într-un video lansat de Max pe 6 aprilie, „vreau să ies puțin din registrul «valurilor care se sparg de stânci».”

Și fanii se pot aștepta la o schimbare și din punct de vedere sonor: compozitorul Cristóbal Tapia de Veer nu se va întoarce din cauza unor diferențe creative cu White.

Un avertisment clar.

Și, hai să fim serioși, un lucru pare sigur. Nu toată lumea va supraviețui. „Întotdeauna este loc pentru mai multe crime în hotelurile White Lotus”, a punctat White.

De la Hawaii la Sicilia, unde s-a filmat serialul până acum

Primul sezon din The White Lotus a fost filmat în 2020 la Four Seasons Resort Maui at Wailea, în Hawaii, într-o perioadă în care restricțiile Covid erau extrem de stricte. Întreaga echipă a stat în carantină în resort pe durata filmărilor, din octombrie până în decembrie. Proprietatea de cinci stele se întinde pe 15 acri și are 383 de camere, trei piscine și un spa.

După succesul primului sezon, al doilea a adunat 7,6 milioane de telespectatori la premieră și a avut ca decor insula Sicilia. White a ales tot o proprietate Four Seasons: San Domenico Palace din Taormina, un hotel amenajat într-o fostă mănăstire din secolul al XIV-lea, cu vedere la Marea Ionică și la vulcanul Etna. De data aceasta, producția a putut explora și împrejurimile, filmând în Noto, Cefalù și chiar pe podgoriile de pe Etna.

Pentru sezonul trei, acțiunea s-a mutat în Thailanda, la Four Seasons Koh Samui, o proprietate spectaculoasă situată pe o peninsulă privată. Spre deosebire de sezoanele anterioare, filmările au avut loc în mai multe locații, inclusiv la Anantara Mai Khao Phuket pentru scenele de la spa. Deocamdată, nu există o dată oficială de lansare pentru sezonul patru, dar acesta ar putea ajunge pe ecrane la sfârșitul anului 2026 sau la începutul lui 2027.