Lumea muzicii electronice este în doliu. Daniel Wherrett, cunoscut de o planetă întreagă drept DJ Dan, a murit la doar 57 de ani. Anunțul trist a fost făcut duminică, 29 martie, pe paginile sale de social media, fără a oferi detalii despre cauza decesului.

Un pionier al scenei House

Considerat „Pionierul Sound‑ului House de pe Coasta de Vest”, DJ Dan a lăsat o amprentă de neșters asupra industriei. Mesajul care anunță moartea sa subliniază perfect acest lucru. „El lasă în urmă nu doar o discografie, ci o cultură, un mod de a simți muzica ce a atins milioane de suflete de-a lungul a patru decenii și cinci continente. Spunea adesea că simte că scopul lui în viață este ‘să vindece prin muzică’”.

Încă de la începuturi, a fost o forță creatoare. A cofondat colectivul Funky Tekno Tribe, un grup care, potrivit apropiaților, „avea să remodeleze scena de dans de pe Coasta de Vest de la zero”. Sunetul său era unic, o „fuziune psihedelică de House, Breakbeat dub și Techno, diferită de orice se auzise până atunci”.

Omul care „vedea muzica în culori”

Dar dincolo de tehnică, DJ Dan avea o percepție aparte, aproape mistică, asupra sunetelor. V-ați gândit vreodată cum ar fi să vezi muzica, nu doar s-o auzi? Ei bine, el putea. „Cei care l-au cunoscut personal știau un om care vedea muzica în culori. Disco era portocaliu; techno era albastru și maro; sunetele progressive erau un albastru rece și profund.”

Artistul își descria seturile drept „vârfuri și văi de energie prin culoare”, o viziune care ajungea la public „în corp, înainte de a fi înțeleasă cu mintea”.

Iar inspirația sa venea din locuri diverse: de la James Brown și părinții lui, până la „toți cei care au pornit de jos și au luptat pentru succes în viață”. Pe lângă muzică, era un om pasionat de gătit, călătorii, artă și, bineînțeles, de colecționarea de discuri.

De la modă la festivaluri uriașe

Puțini știu, e drept, că drumul său nu a început direct în muzică. Născut și crescut în Lacey, Washington, Daniel Wherrett a fost inițial student la modă. A descoperit muzica electronică și totul s-a schimbat. În anii ’90 s-a mutat în Los Angeles, iar mixtape-urile sale au explodat pe scenă, atrăgând imediat atenția.

De acolo, cariera sa a urcat fulminant. A ajuns headliner la festivaluri de calibru mondial, precum Ultra, EDC, Creamfields și Dance Valley. A remixat artiști din cele mai variate genuri (o listă care include nume uriașe, de la Depeche Mode și A Tribe Called Quest la Lady Gaga și Janet Jackson) și a fondat propria casă de discuri, InStereo Recordings, care a devenit un reper în muzica House.

Mesajul final lăsat fanilor

Activitatea sa nu încetase.

Ultima sa lansare a fost piesa „Rough It Style”, o colaborare cu DJ Mes apărută în februarie, iar în 2024 a lansat albumul „TekkMeow”.

Numai că mesajul care însoțește anunțul decesului, scris chiar de el, capătă acum o rezonanță aparte și pare un testament lăsat fanilor din întreaga lume. „Bucură-te de fiecare zi la maximum, indiferent de prostiile sau drama pe care ți le aruncă lumea… Avem o singură tură în această cursă de carnaval… ce e după… cine știe?”